Tanti ” Si,sì…mo’ mò…stiamo per fare…” prima, durante e dopo l’anno di Matera ‘capitale europea della cultura” ma non si è ancora vista una pensilina,un chiosco o altra forma di riparo per la gente in arrivo e in partenza dalla stazione dei bus di via don Luigi Sturzo. Vero che la circolazione tra le regioni è bloccata o rallentata, a seconda dei colori dell’epidemia da virus a corona, ma non si può attendere l’arrivo dei bus rossi, grigi, azzurro o verde pisello di questa o quella compagnia sotto le intemperie. La spesa sarebbe davvero contenuta. Ma un minimo di protezione dalle intemperie o dal sole cocente ci vuole. E poi un po’ di conglomerato bituminoso a freddo occorre per rimediare al periodico cedimento della massicciata in uscita e all’ingresso della piazzola.