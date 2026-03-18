Fermare la guerra ora! Un appello e una petizione da Matera all’unità delle forze democratiche.

E’ Chiara Saponaro co-founder del Comitato per la Pace di Matera ad informarci della iniziativa assunta a fronte dei venti di guerra che oramai rischiano di spazzare via ogni residua speranza di umanità e di diritto internazionale dalla faccia della Terra. E’ stato lanciato un appello che è anche una petizione che è possibile sottoscrivere sulla piattaforma change.org con cui si invita “all’unità delle forze democratiche contro l’orroree della guerra”. ” Siamo già al dunque: -sottolinea Chiara Saponaro- i pericoli autoritari non appartengono più a un futuro distopico, sono il nostro presente e dovremmo averne paura. Tante però sono le forze che a livello internazionale si stanno già muovendo per opporsi a ogni forma di oppressione e diseguaglianza, seppur ancora in modo disperso e disorganizzato, segnate dall’atomizzazione dell’era dei social e dalla mancanza di una reale cultura dell’organizzazione. Eppure, di fronte a masse di persone indignate che riempiono le strade e le piazze di tutto il mondo, è evidente che non sono le società a sostenere queste atrocità, ma élite ristrette e illiberali. Occorre quindi unirsi e organizzarsi, ricostruire reti efficaci e nuove alleanze in grado di capovolgere un sistema politico ed economico che espropria e uccide oltremare e, al contempo, precarizza il lavoro e sottrae risorse a sanità e istruzione. L’esempio della Basilicata, in cui associazionismo e partiti progressisti – AVS, PD, M5S – hanno firmato questo appello e avviato spazi di confronto, segna un primo passo concreto che va rafforzato e ampliato fino a diventare un modello nazionale di dialogo e costruzione di un’alleanza democratica capace di affermare giustizia, equità, diritti e umanità.” A seguire il testo dell’appello che parte non a caso da Matera che proprio domani terrà la giornata di inaugurazione dell’anno in cui è insignita del titolo di “Capitale Mediterranea della Cultura e della Pace.”

“APPELLO PER L’UNITA’ DELLE FORZE DEMOCRATICHE CONTRO L’ORRORE DELLA GUERRA”

“Due anni e mezzo di distruzione sistematica in Palestina, con oltre 70.000 morti – tra cui più di 20.000 bambini – e decenni di occupazione militare, espansione illegale delle colonie, apartheid, pulizia etnica e negazione dell’autodeterminazione del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, insieme alla valutazione diplausibilità del genocidio da parte della Corte Internazionale di Giustizia, alla dichiarazione dell’illegalità dell’occupazione e ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, non sono stati sufficienti a fermare il genocidio, che continua ancora oggi. Non sono bastati gli Epstein files, che disvelano con chiarezza la natura più oscena e predatoria del potere, a incrinare quel sistema economico ed elitario intriso di impunità né a fermare gli scellerati atti di guerra imperiali di Trump e Netanyahu. Senza opposizioni reali e istituzionali e senza condanne chiare, l’“esperimento Gaza” ha spalancato la porta al disordine più dissoluto, alla guerra del più forte, all’impero e alla logica di dominio e alle gerarchie disumane che lo strutturano. L’operazione militare statunitense in Venezuela, l’arresto di Nicolás Maduro, la stretta sull’embargo economico contro Cuba – che sta mettendo in ginocchio milioni di persone – fanno parte della stessa grammatica della violenza che espropria, spolia e punisce chi si sottrae alla logica dell’impero. Siamo davanti a un sistema di potere di cui Trump, Netanyahu e i loro vassalli sono l’espressione grottesca: un potere che si considera assoluto e che, come affermato dallo stesso Trump, non riconosce alcun limite se non la propria interpretazione della moralità. L’aggressione militare congiunta di Israele e Stati Uniti, in violazione del diritto internazionale, contro l’Iran, che in poco più di due settimane ha provocato già milioni di sfollati e centinaia di migliaia di vittime civili – di cui 168 bambine e bambini nella strage della scuola elementare di Minab – costituisce una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite, e mina la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iran. Non meno allarmante e giuridicamente illegittima è l’estensione del conflitto al Libano, che espone la popolazione civile a violenze sistematiche, causando la morte di migliaia di persone e la distruzione di spazi essenziali alla vita, quali abitazioni, strutture scolastiche e presidi sanitari. Quando il diritto “vale fino ad un certo punto”, quando i crimini non vengono neppure nominati come tali, quando il doppio standard ridefinisce le soggettività di diritto negandone l’umanità, quando l’arbitrio singolare e la forza muscolare diventano la bussola, allora la guerra si fa totale e le persone e gli Stati si trasformano in oggetti deumanizzati da massacrare. Del resto fu proprio questa logica, fondata sul primato della forza sul diritto, a condurre il mondo al secondo conflitto mondiale, logica che la comunità internazionale tentò successivamente di scongiurare con l’istituzione delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione universale dei diritti umani. Sotto l’egida dei sovrani nessuno di noi è più al sicuro: non lo sono i Gazawi, i libanesi, gli ucraini, gli iraniani, così come non lo siamo noi italiani, a cui viene richiesto di pagare le loro guerre smantellando la sanità, la scuola, la cura, il lavoro. Siamo davanti a una delle più grandi crisi globali: la ristrutturazione violenta e verticistica dei mercati finanziari, l’interruzione del traffico nello stretto di Hormuz – da cui transita oltre il 20% del petrolio e del gas mondiale – e l’aumento dei prezzi dell’energia, ricadranno sulle tasche delle popolazioni di tutto il mondo. Una emergenza che si aggrava di giorno in giorno, tra l’aumento delle vite spezzate e degli sfollamenti e l’estensione degli effetti del conflitto all’intero sistema globale. Una crisi che, ancora una volta, saranno le persone comuni, noi, a pagare. Per questo non possiamo più aspettare, per questo è arrivato il momento di unirci. Sánchez ha già indicato la strada, smarcandosi da quella strategia trumpiana volta a ricostruire un nuovo ordine mondiale fondato sull’affermazione della forza e dicendo con chiarezza: “No alla guerra. No al fallimento del diritto internazionale. No ad assumere che il mondo possa risolvere i suoi problemi a base di conflitti e bombardamenti. No a ripetere gli errori del passato”. Chiediamo per questo al governo italiano di stare oggi e sempre dalla parte giusta della Storia: di condannare e chiedere di fermare immediatamente il genocidio in Palestina e la guerra unilaterale contro l’Iran condotta da Stati Uniti e Israele senza alcuna giustificazione nel diritto internazionale; di cessare di fornire supporto logistico e intelligence militare a questa escalation gravissima che rischia di destabilizzare, come già accaduto in passato, tutta l’Asia Occidentale; di assicurare il rispetto uniforme e non discriminatorio del diritto internazionale, riconoscendo che le violazioni dei diritti e dell’uso della forza non sono mai giustificabili da alcuna posizione di potere o di pretesa superiorità morale, e condannando in modo coerente qualsiasi violazione, in Ucraina, in Asia Occidentale e in ogni altro contesto internazionale; di elaborare strategie concrete e di lungo termine per difendere il lavoro, il reddito e il welfare dalle conseguenze economiche e sociali di questa nuova escalation globale. Noi rivendichiamo responsabilità, giustizia, equità, democrazia e reale autodeterminazione dei popoli. Per questo chiediamo con forza, a partire dalla nostra terra, la Basilicata, che tutte le forze sociali progressiste: partiti, movimenti, associazioni, trovino il coraggio di organizzarsi e unirsi a livello nazionale, europeo e mediterraneo per costruire finalmente un’alternativa reale al sistema politico ed economico che oggi alimenta guerre, diseguaglianze e distruzione. Martin Luther King diceva: “Non ho paura delle parole dei malvagi, ma del silenzio degli onesti”. Facciamo sentire oggi la nostra voce. Costruiamo insieme un’alternativa che nasca dal basso, ascoltando e accompagnando le voci che hanno riempito e continuano a riempire le nostre strade e le nostre piazze, le voci che attraversano il mare con coraggio e chiedono giustizia, diritti e pace. Perché ogni silenzio e ogni neutralità oggi significano complicità.” 17/03/2026 – Comitato per la Pace di Matera