L’era dell’ottimismo? Scomparsa con il simpatico e bravo scrittore, sceneggiatore, artista Tonino Guerra da Santarcangelo di Romagna o con la canzone di Albano e Romina ” Felicità” , tra un bicchiere di vino e una rima baciata? Forse.



Ma con l’avvento della pandemia da virus a corona e varianti c’è poco da scherzare. Futuro incerto e presente legato ai rincari delle tariffe mentre imprenditori o personaggi, fate voi, come Jeff Bezos patron di Amazon continuano a incassare milioni di euro e di dollari o in bitcoin con il ”commercio elettronico”. Tasche sempre più vuote guardando alla luna che, a quanto pare, sarà colonizzata e deturpata dalle dimensioni virtuali della speculazione economica planetaria.E la capitale ”provinciale” della cultura che fa, tra assenza di progetto di città, mediocrità e una manica di rappresentanti del popolo che brilla per silenzio pur di non perdere il posto intorno al proprio focolare. Antonio Serravezza che l’ottimismo c’è l’ha stampato in volto e impresso nel cuore, nonostante scuota la testa ma pronto ad alzare i calici di buon Sangiovese per brindare alla cultura del fare, si morde il gomito. ” Abbiamo tante risorse, ma continuiamo a tenerle lì…e con una Regione che fa di tutto per alimentare i campanili, scontentando tutti”. La sanità è alle pezze e i giovani continuano ad andar via, nonostante bandi e programmi banderuola, che girano su sè stessi. E allora, perchè non guardarsi intorno, magari riprendendo uno dei 70 protocolli di intesa sottoscritti con mezzo mondo durante Matera 2019, con realtà che si sono mosse in questa o quella direzione, o il doppio sottoscritto prima dall’ex sindaco De Ruggieri e ora con l’attuale Bernardi con Bari. Troppe chiacchiere servono i fatti. E basta con gli anglicismi che sanno tanto di latinorum manzoniano da avvocato Azzeccagarbugli di manzoniana memoria, che finiscono con l’alzare tanto fumo… Nella cucina dell’economia materana serve mettere a cuocere quello che abbiamo, con sapienza, concretezza e lungimiranza. Tra un po’, dopo la chiusura di tanti esercizi in un periodo morto, si ripartirà con la stagione turistica. Come ci stiamo preparando?JEFF Bezos va sulla Luna e noi? Ad attendere che la manna scenda dal cielo…



LE RIFLESSIONI ANTONIO SERRAVEZZA

C’è chi è felice stando a casa e chi va ad incontrarla da Happy Casa! Ma siamo sicuri di essere felici? La gente che incontro ha un volto che non corrisponde a quello che ha nel proprio cuore e cervello. Quando chiedi a qualcuno come sta non ti fa terminare la frase che ti risponde “bene grazie potrebbe andare meglio”. Subito stoppano l’argomento e ti chiedono cosa mangerai a mezzogiorno.

C’è amarezza e sconforto per l’aria pesante che si respira dove vai e vai. E’ un periodo che vorremmo ricevere ogni giorno belle notizie ma, non c’è nulla da fare. Accendi la radio o la televisione e si parla in continuazione sull’argomento pandemia, problemi economici, aumenti di prezzi, problemi amministrativi sia nazionali che locali.

Ma insomma ci stiamo tutti ammalando? Siamo frustrati ogni momento della giornata, senza sosta. E poi ecco l’ultima sberla per tutti noi che, tutto il giorno e tutti i giorni, proviamo a contare gli spiccioli che ci sono rimasti nel portamonete mentre i ricchi sono e stanno diventando più ricchi durante la pandemia.

E noi cosa e come dobbiamo fare per trasformare quei pochi spiccioli in carta moneta? E’ veramente impossibile. Vien da pensare di spegnere tutto e di far ripartire tutto da zero. E’ un sogno o qualcuno ci sta prendendo in giro? Il patron di Amazon, uno degli uomini più ricchi del mondo, pensa di trasferire le sue attività sulla luna.

Sì, avete capito bene, ma chi andrà sulla luna a lavorare? Chi andrà avrà la trasferta o pensa che ci siano degli alieni sulla luna che potranno diventare degli “Amazonniani”? No sicuramente sta pensando di costruire dei robot che possano gestire i suoi business lunari gestiti da un computer in California. I pacchi ci arriveranno direttamente al nostro indirizzo con i droni, niente umanoidi. Noi serviremo solo per continuare a rimpinguare le casseforti di Jeff Bezos che, oggi, guadagna solo 3.000 dollari al secondo. Fate voi i calcoli di quanto guadagna all’ora, al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ecc. Noi siamo e continueremo a essere gli “Ammazati” non c’è via di uscita. Sono andato fuori argomento? Sì sono inc…to perchè vivo in una magnifica regione, con solo mezzo milione di abitanti, ricca di materie prime, agricoltura, turismo, cultura e dovremmo vivere felici tutti noi lucani ma, non comprendo, come mai viviamo con cattiveria, invidia.

Non ne posso più di lotte medioevali tra gli abitanti di due province, una Regione che non interloquisce con Matera, solo perchè non si trova ad essere la sede della Regione. Penso sempre, cosa succederebbe se Matera fosse il capoluogo della Basilicata e quindi la sede della Regione. E’ un pensiero che mi ritorna in mente ogni qual volta si parla dell’Ospedale della Madonna delle Grazie. Mi fermo qui.