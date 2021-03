Disagio, per le procedure, gli aspetti organizzativi da epidemia da virus a corona, speranza che il BelPaese ritrovi serietà e senso di responsabilità e tanta volontà di tornare alla normalità, in classe, con la campanella che suona, professori e allievi pronti a condividere un percorso didattico costruttivo che sul piano formativo non ha prezzo. E’ per questo che il personale dell’Istituto tecnico,commerciale per geometri ‘’ Antonio Loperfido- Adriano Olivetti’’ di Matera’’ lunedì 15 marzo si recherà al nuovo punto vaccinale di via Sallustio per vaccinarsi. Una conferma della volontà di accantonare,prima possibile, la alienante e poco efficace didattica a distanza.



COMUNICATO STAMPA

La fase di vaccinazione per le scuole secondarie di secondo grado è iniziata da qualche giorno a Matera e domani mattina, lunedì 15 marzo, si vaccineranno anche il dirigente scolastico (prof.ssa Antonella Salerno), i docenti e il personale Ata dell’Istituto tecnico statale commerciale e geometri (Itcg) Loperfido-Olivetti di Matera.

Nonostante le difficoltà di comunicazione e gli elenchi dei nominativi più volte inviati, finalmente il personale scolastico si recherà nel nuovo punto vaccinale allestito nella Sala Pasolini di via Sallustio (Centro commerciale “Il Circo”) dove alle 10 sarà anche inaugurata la sede alla presenza delle istituzioni civili.

Intanto, è una domenica di trepidazione sul gruppo whatsapp dell’Itcg, dove si riportano e commentano notizie sulle controindicazioni al vaccino, ma allo stesso tempo anche i dati relativi alle indagini che, fortunatamente, per ora escludono correlazioni tra i decessi verificatisi in Italia e le somministrazioni delle dosi del vaccino Astrazeneca.

Restano gli interrogativi sulla prosecuzione dell’attività scolastica in Didattica a distanza compatibilmente con l’orario di somministrazione del vaccino ai gruppi del personale convocati nella struttura di via Sallustio, sulle tipologie di permessi di cui fruire (la procedura, ad adesione volontaria, non è contemplata nel Contratto nazionale di lavoro di categoria) e sugli effetti collaterali del vaccino. Un dibattito che avviene comunque con ironia e senso di appartenenza.

Una considerazione, però, prevale su tutte: siamo felici di vaccinarci!

Crediamo sia fondamentale mettere in sicurezza il mondo scolastico e questo per poter ritornare al più presto alla normalità.

Sino ad oggi abbiamo lavorato incessantemente, la didattica digitale ha dato buoni risultati, ma la scuola è anche gruppo, energia, dinamismo, movimento… In una parola sola, è socialità, ed è fondamentale tornare in classe.

La dirigente scolastica e il personale dell’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera.

Matera, 14 marzo 2021