Federmanager Minerva Basilicata : evento per la Certificazione di Parità di Genere.

Creare valore, promuovere un cambiamento culturale e garantire un futuro più inclusivo: sono questi gli obiettivi al centro dell’evento organizzato dal gruppo Federmanager Minerva Basilicata, dedicato alla Certificazione di Parità di Genere.

L’incontro, in programma venerdì 21 marzo 2025 alle ore 16:00 nella sede di Confindustria Basilicata a Potenza, sarà un’occasione unica per riflettere sui benefici che questa certificazione offre al mondo aziendale. Non si tratta solo di uguaglianza, ma di una vera e propria strategia per migliorare il benessere lavorativo, potenziare la crescita economica e costruire una società più equa.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Maria Sabia, Vice Presidente di Giovani Confindustria, di Elisabetta Todeschini, del Coordinamento Nazionale Federmanager Minerva, di Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata, e di Gianfranco Minervini, Presidente di AIDP Basilicata e Puglia.

A seguire, Filomena Italiano, Coordinatrice di Federmanager Minerva Basilicata, introdurrà i lavori, tracciando il percorso che condurrà i partecipanti a esplorare il tema della parità di genere da una prospettiva multidisciplinare e concreta.

Il cuore dell’evento sarà la tavola rotonda, che vedrà la partecipazione di illustri relatori e relatrici. Tra gli interventi previsti:

Oriana Zito Marino, Vice Presidente dell’impresa sociale “Le Rose di Atacama”, condividerà la sua esperienza nel promuovere l’inclusione attraverso progetti innovativi.

Benedetta Dito, Direttrice Regionale di INPS Basilicata, offrirà uno sguardo istituzionale sulle politiche di parità.

Margherita Perretti, Presidente di Piccola Industria Confindustria Basilicata, racconterà il punto di vista delle piccole e medie imprese.

Anna Teresa Fiore, Responsabile HR della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, approfondirà il ruolo delle risorse umane nel favorire il cambiamento.

Luciana De Fino, COO di Spix Italia S.r.l., porterà un contributo dal mondo dell’imprenditoria tecnologica.

Damiano Gianturco, Segretario di AIDP Basilicata e Puglia, discuterà delle sfide e delle opportunità legate alla gestione del personale.

Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata, offrirà una prospettiva istituzionale sull’importanza di un sistema normativo che tuteli e valorizzi la parità.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono approfondire un tema cruciale per il presente e il futuro delle nostre imprese e della nostra società. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’opportunità per creare una rete di dialogo costruttivo e di condivisione.