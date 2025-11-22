Federmanager Basilicata: innovazione e cambiamento nel management in un talk a Matera

Lunedì 24 novembre, alle ore 18:00, all’Open Space APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera, Federmanager Basilicata organizza l’evento “Il Vangelo del Frugal e Change Management” – il ‘si è sempre fatto così…’ non funziona più!”. Un appuntamento pensato per esplorare nuovi paradigmi e visioni innovative nella gestione aziendale, mettendo in discussione il tradizionale approccio del “si è sempre fatto così”. In un contesto economico e sociale segnato da cambiamenti costanti e imprevedibili, diventa cruciale per i manager e le imprese adottare strumenti e filosofie capaci di guidare il rinnovamento e favorire la crescita sostenibile.

Su queste tematiche si confronteranno Alessandro Martemucci, lean e frugal manager e autore del volume “Frugal Management”, e Roberto Lorusso, change manager e autore de “Il Vangelo del Change Management”, in un dialogo moderato dal Prof. Giovanni Schiuma, professore dell’Università LUM ed esperto in management dell’innovazione.

L’iniziativa, dedicata a organizzazioni, enti, imprese, e professionisti del territorio, si propone di approfondire il concetto di “Frugal e Change Management”, due metodologie che si fondono tra efficienza, sostenibilità e creatività per affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee. Chiamando i partecipanti a superare lo status quo, l’evento mira a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva, offrendo uno spazio prezioso per il networking e la condivisione di esperienze.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con esperti di primo piano nell’ambito del cambiamento organizzativo, e che credono nel valore della collaborazione come leva per l’innovazione.

Federmanager Basilicata invita dunque la comunità manageriale e imprenditoriale ad unirsi a un percorso di crescita e rinnovamento, sottolineando come il futuro appartenga a chi è disposto a ripensare continuamente il proprio modo di agire.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.