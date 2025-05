Federico II di Svevia… fiero dei suoi liceali e della Scuola di Altamura

E certo perchè si sono distinti, insieme ai docenti e alla preside Sabina Piscopo per accoglienza, amicizia, impegno per la Settimana internazionale dei giovani all’insegna dei ‘Paesaggi di pace” che ha visto ad Altamura l’arrivo dei coetanei di Croazia, Estonia, Germania, Serbia, Spagna, Ungheria per un gemellaggio nel solco del progetto Erasmus. Da cosa nasce cosa e Altamura, con i suoi giovani, ha avviato un lavoro di rete e di scambi che potrebbe portare a collaborazioni in vari campi. Del resto il saluto e l’incontro in Municipio, con il sindaco Vitantonio Petronella, hanno aperto a nuovo orizzonti come amava pensare il grande imperatore Federico II di Svevia…che ha dato il nome al Liceo.



Altamura, 13/05/2025

COMUNICATO STAMPA

Liceo Federico II di Svevia: un successo la Settimana internazionale dei giovani

Esperienza che arricchisce e forma persone e cittadini consapevoli

“Paesaggi di pace” è stato il tema scelto quest’anno per la “Settimana Internazionale dei Giovani”. Il

tradizionale appuntamento annuale del Liceo scientifico e linguistico “Federico II di Svevia” di

Altamura, giunto alla 26esima edizione, si è svolto ad aprile e ha visto il gemellaggio con scuole di

Croazia, Estonia, Germania, Serbia, Spagna, Ungheria. Il bilancio è stato molto positivo, confermando la

proiezione internazionale del Liceo Federico II di Svevia che ha inserito la “Settimana dei giovani” sotto

l’egida del progetto Erasmus+ grazie al recente accreditamento.



Giorni intensi fatti di scambi di esperienze didattiche con un focus sulla “outdoor education”, visite

guidate sul territorio, tappe istituzionali, eventi culturali e sportivi. Per la riuscita del programma, come

sempre è stato fondamentale l’apporto del Liceo in tutte le sue componenti del personale e delle

famiglie che hanno ospitato gli studenti “gemellati”. Per tanti studenti il gemellaggio resterà

un’esperienza di vita, educativa, e arricchente.

Numerosi i momenti con cui è stato intessuto il programma. Si parte con la festa dell’amicizia che

costituisce l’evento che fa da collante e serve a conoscere meglio le delegazioni arrivate ad Altamura.



L’accoglienza istituzionale, con tutto il gruppo di ospiti, è avvenuta nella sala consiliare del Palazzo di

Città dove il sindaco Vitantonio Petronella ha dato il benvenuto ad Altamura. Nella circostanza si è

tenuta anche la premiazione del concorso internazionale di fotografia, vinto da una studentessa di

Tallinn, Estonia.

Sono seguite le visite guidate ad Altamura e in altre località pugliesi per far conoscere il patrimonio e le

bellezze paesaggistiche.

Inoltre, si sono tenuti i “Giochi” della Settimana internazionale con gare di volley nella palestra della

scuola.

Inoltre entusiasmo ed emozioni hanno caratterizzato la rappresentazione teatrale “Cercatori d’anima”

in cui i ragazzi sono stati eccellenti, grazie a chi li ha guidati, nell’interpretazione, nel canto, nel coro,

nella danza. Per loro applausi a scena aperta nella doppia replica nel Teatro Mercadante.

“Il nostro liceo – ha dichiarato la dirigente scolastica Sabina Piscopo – con il suo impegno educativo e il

suo spirito di accoglienza, attraverso le numerose attività condivise con i “gemelli” provenienti dai vari

Paesi, si fa custode di un messaggio in cui la pace non è un sogno, ma una realtà che si costruisce

giorno dopo giorno con l’amicizia e la reciproca conoscenza. Grazie ai partecipanti e all’intera comunità

scolastica, tutti pienamente coinvolti”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Sabina Piscopo