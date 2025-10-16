FEDERFARMA PRESENTE A ‘MATERA INSIEME PER LA SALUTE’

Si svolgerà sabato 18 ottobre il seminario ‘Matera insieme per la salute’ voluto dal coordinamento locale di Cittadinanzattiva Basilicata At Matera con a capo Pasquale Andrisani, sempre molto attento alle dinamiche locali. A patrocinare il seminario, Federdarma Basilicata con il presidente regionale Antonio Guerricchio chiamato a relazionare su temi di sanità pubblica, coadiuvando e condividendo l’iniziativa di Cittadinanzattiva. Un appuntamento di grande rilevanza in cui verrà fatto il punto della situazione sulla salute in Basilicata tra innovazione, digitalizzazione, diritti, ma anche Pnrr, Digital Health, salute di comunità. Nel dibattito, la voce di Federfarma si incentrerà sull’assistenza farmaceutica sull’intero territorio lucano ed in particolare sull’esperienza della ‘farmacia dei servizi’ che è ancora in corso per la quale si sta esaurendo l’iter di sperimentazione e si è già pronti per dare avvio ad una nuova fase e all’utilizzo del budget per il 2025. Federfarma Basilicata plaude all’iniziativa di Cittadinanzattiva con cui è in stretto contatto e con cui da tempo collabora a tutte le iniziative sul territorio nazionale e locale per quel che riguarda l’assistenza ai cittadini. In passato i due enti hanno collaborato ad azioni di prevenzione sull’obesità ma anche su altre patologie ‘sociali’ proponendo incontri e giornate di screening.

L’appuntamento del 18 ottobre presso la Camera di Commercio di Matera vedrà, tra gli altri, la partecipazione di autorevoli relatori tra cui, oltre al Presidente regionale di Federfarma Antonio Guerricchio e al coordinatore di Cittadinanzattiva Matera Pasquale Andrisani, anche Antonio Gaudioso esperto di politiche sanitarie e docente presso l’Università Luiss di Roma, il Direttore Generale del Ministero della Salute Stefano Lorusso, la segretaria nazionale di Cittadinanzattiva Annalisa Mandorino, il già sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Vito De Filippo e l’Assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della regione Basilicata Cosimo Latronico. Per Guerricchio, l’appuntamento materano “è di grande impatto per confrontarsi sull’importante tema della salute mettendo sempre al centro il paziente, che deve sentirsi tutelato e deve avere a disposizione una sanità territoriale forte ed efficiente. Tavole rotonde come queste, che chiamano a raccolta varie eccellenze sociali e politiche che gravitano attorno al mondo della sanità o ne fanno parte, sono fondamentali per ridisegnare una mappa accurata delle esigenze dei territori locali tenendo conto di svariati fattori e di ancora tante emergenze da superare per garantire un ambito ottimale di cura e di assistenza”.

