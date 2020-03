La Federfarma di Matera informa che tutte le farmacie presenti sul territorio provinciale sono pienamente operative .

Allo stato attuale, dopo una indagine richiesta dalla nostra federazione nazionale, nessun collega o suo collaboratore risulta aver contratto il coronavirus .

Questa precisazione scaturisce non solo per rassicurare i cittadini circa l’efficienza del servizio farmaceutico di comunità che anche in questa emergenza è in prima linea, ma anche per smentire in maniera categorica dei file audio che da ieri sono in circolazione.

Si tratta di autentico sciacallaggio nei confronti dei colleghi Nicola Gentile e Rita Fraschetti,

titolari di sede farmaceutica a Scanzano Jonico. La farmacia Dottori Gentile Fraschetti snc è pienamente efficiente, svolge regolarmente e professionalmente il proprio servizio i cittadini possono continuare a rivolgersi per le proprie esigenze.

L’ accaduto è stato denunciato alle autorità competenti.