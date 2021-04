Federazione Moda Italia Matera partecipa alla campagna lanciata da Federazione Moda Italia nazionale, per l’apertura al 1° maggio dei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie e articoli sportivi, in zona gialla e arancione e fuori dai centri commerciali, con l’obiettivo di promuovere il lavoro, esponendo una locandina per festeggiare la ripartenza del lavoro.

Un’iniziativa, afferma Simona Volpe, presidente di Federazione Moda Italia Matera, che richiama il bisogno di lavorare dei negozi di moda, ma anche la voglia di ripartire e riaprire degli imprenditori.

Se le aziende chiudono, non ci sarà più futuro per molti imprenditori e lavoratori con le loro famiglie, ma anche per le città che rischiano una progressiva ed inesorabile desertificazione, perdendo anima e appeal, oltre a sicurezza, decoro e relazioni. Il futuro non (si) chiude!