Un invito dalla Presidente Basilicata di Federanziani, Federcentri, e AIDE, Anna Selvaggi a tutti gli iscritti.

Adoperiamoci in questo frangente per far sentire anche la nostra voce .

Non sentiamoci ingabbiati ma anche da casa cerchiamo di renderci validi.

Noi, diversamente giovani, apparteniamo ad una generazione che ha contribuito a far diventare grande l’Italia e adesso, se non rispettiamo le prescrizioni emanate dal nostro Governo ci ritroveremo a non poter essere curati, dice la Presidente Selvaggi.

Noi conosciamo il SACRIFICIO E LA SOLIDARIETA’ e dunque dobbiamo essere di esempio per tutti.

Adoperiamoci quindi a devolvere e far devolvere un contributo economico al fine di consentire l’acquisto di materiale utile agli Ospedali San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera. per combattere tutti insieme questo nemico invisibile,

Sicura della sensibilità delle nostre comunità vi dico già da adesso

Grazie di cuore e RESTIAMO A CASA.

Considerata la impossibilita di movimento riteniamo che per coloro che hanno il conto corrente potranno utilizzare il seguente IBAN IT 61 HO 31111 6101 000000000 102 Contributo ospedali di Potenza e Matera

Per coloro che non hanno il conto corrente in banca i presidenti dei Centri Associativi potranno raccogliere i contributi e consegnarli al Sindaco del territorio che provvederanno a fare un bonifico agli Ospedali San Carlo e Madonna delle Grazie…Anna Selvaggi Presidente