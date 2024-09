Fede, tradizione e arredo urbano nei 10 totem della Matera in Festa e devota a Maria

Bella e interessante ‘doppia iniziativa’ che l’associazione Maria Santissima della Bruna, presieduta da Bruno Caiella, che sta portando avanti i progetti tematici ” Matera civitas Mariae” e ”La Bruna itinerante”. I progetti si riferiscono, rispettivamente ai 70 anni dalla proclamazione da parte del consiglio comunale di Matera ”città di Maria” e di promozione tutto l’anno del clima della Festa della Bruna. Sono previste, in proposito, installazioni artistiche – all’ingresso della città e alle rotatorie- realizzate da artisti e artiste del territorio insieme ad alcuni allievi del Liceo Artistico . La prima è raffigurata nella foto del servizio e contribuiranno e non poco a segnare un percorso identitario di memoria cittadina e ad abbellire, aspetto non trascurabile, le zone periferiche. I 5 pannelli “Civitas Mariae” raffigurano la Madonna dell’Idris realizzata da Giuliana Candeliere , la Madonna della Bruna da studenti del Liceo Artistico, la Madonna di Picciano da Maria Paolicelli, la Madonna delle Vergini da Stefano Durante e la Madonna della Palomba da Sabrina Pugliese. Per quanto riguarda i 5 pannelli dedicati alla festa della Bruna due di questi, che raffigurano il Quadro della Processione dei Pastori e e la batteria dei fuochi pirotecnici della Processione dei Pastori, sono stati realizzati da Mimmo Taccardi, il pannello raffigurante i Cavalieri è stato realizzato da Giuliana Candeliere, quello della processione del carro trionfale della Bruna da Giuseppe Montemurro, quello dello strazzo del carro da studenti del Liceo Artistico e quello dei fuochi pirotecnici da Stefano Durante. Li potremo ammirare nei luoghi dove sono stati installati. E abbiamone cura…

LA SEQUENZA DEI TOTEM