Fece finta di nulla. Abiti provati e non pagati… La Polizia le presenta il conto.

Non si tratta di scontrino o fattura fiscale, ma dell’avviso di conclusione di indagini del Tribunale di Matera notificato dalla Polizia di Stato a una donna di 35 anni di Altamura(Bari). L’episodio risale all’ottobre scorso quando la signora era entrata in un negozio del centro commerciale Venusio e, dopo aver indossato degli abiti, era andata via a mani vuote… facendo finta di nulla al suono del sistema antitaccheggio, guadagnando l’uscita e raggiungendo la sua Fiat Panda. Le immagini delle telecamere e il riconoscimento della titolare dell’esercizio hanno consentito di individuarla. Ma, prima o poi, la Giustizia arriva pur con tutti i limiti delle leggi restrittive, a tutela della privacy e di garanzia, imposte dal legislatore. Per la cronaca la merce sottratta era di un valore di 114,88 euro.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Furto in negozio, la Polizia di Stato di Matera individua in una 35enne altamurana la presunta autrice del reato.

La Polizia di Stato di Matera ha notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nei confronti di una 35enne di Altamura, indagata per furto.

I fatti risalgono al 21 ottobre dello scorso anno e dall’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Matera, è emerso che la donna, dopo essere entrata in un negozio del centro commerciale di Borgo Venusio, si sarebbe impossessata di alcuni capi di abbigliamento, occultandoli nella sua borsa, per poi uscire senza pagare.

Il personale dell’esercizio commerciale aveva notato la donna, vestita in modo appariscente, entrare nel camerino di prova con alcuni capi di abbigliamento, per poi uscirne a mani vuote.

Avviatasi velocemente verso l’scita dal negozio, al passaggio dalla barriera antitaccheggio, questa si attivava, attirando l’attenzione della responsabile dell’esercizio commerciale. Quest’ultima invitava allora “la cliente” a fermarsi, ma poiché questa non le dava retta, cercava di fermarla, inseguendola fino al parcheggio.

La donna riusciva però a montare rapidamente sulla propria auto, una FIAT Panda bianca, e a dileguarsi.

La responsabile dell’esercizio si è allora rivolta alla Polizia di Stato, denunciando l’accaduto. Grazie alla segnalazione della donna, potevano essere avviate immediatamente le indagini, individuando la giovane donna, che non sarebbe nuova ad episodi del genere. La stessa sarebbe stata poi riconosciuta sia attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate all’interno del negozio, sia direttamente dalla responsabile dell’esercizio.

Il valore della merce sottratta ammonta a € 114,88.

Si rappresenta che gli accertamenti compiuti nei confronti della donna necessitano della successiva verifica nel contraddittorio con la difesa.