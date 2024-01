Favilli, nuovo Prefetto di Matera, in visita a Comune e Provincia

Nei giorni scorsi Cristina Favilli, nuovo rappresentante di Governo a Matera, prefetto di prima nomina che è subentrata a Sante Copponi trasferito ad Ascoli Piceno, si è incontrata prima con il Sindaco di Matera e ieri con il Presidente della Provincia. A seguire i due comunicati stampa. “Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, -si legge nel comunicato stampa- ha ricevuto il nuovo prefetto della città dei Sassi, Cristina Favilli. “Piena sintonia per favorire la collaborazione istituzionale e un’apertura proficua per il territorio”

Nella sala presidenziale della Provincia di Matera il presidente Piero Marrese ha ricevuto il nuovo prefetto di Matera, Cristina Favilli, da poco insediatasi nel capoluogo: alla rappresentante territoriale del Governo Marrese ha fatto dono di una copia del libro di Lorenzo Masciandaro, dal titolo “La Provincia di Matera e i suoi Comuni”.

“E’ stato un incontro molto positivo – ha rimarcato Marrese -, ispirato alla reciproca e proficua collaborazione istituzionale. Con sua Eccellenza abbiamo parlato delle problematiche sul tavolo, da affrontare in sinergia nell’ottica di un rapporto positivo e proattivo tra enti locali e Governo centrale, ma anche di tutto ciò che potremo programmare insieme per lo sviluppo del nostro territorio.

Ho recepito nel prefetto la chiara volontà di ascoltare le nostre istanze e di rendersi parte attiva nella risoluzione dei problemi attualmente sul tavolo.

A sua Eccellenza ho portato il benvenuto di sindaci, amministratori e di tutto il personale della Provincia di Matera, augurandole buon lavoro e confermando la mia totale disponibilità a lavorare sinergicamente nell’interesse dei cittadini”.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, –si legge nella nota del Comune-ha accolto in municipio il nuovo prefetto di Matera, Cristina Favilli, insediatasi nei giorni scorsi a Palazzo del Governo, dopo Sante Copponi, destinato alla prefettura di Ascoli Piceno. Sindaco e prefetto hanno concordato sulla necessità di collaborare per il bene del territorio, sulla scia della positiva esperienza di dialogo e di confronto tra le istituzioni locali e l’Ufficio territoriale del Governo maturata in questi anni. La dottoressa Favilli proviene dal ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la Pianificazione delle forze di polizia. La stessa, in precedenza, ha ricoperto numerosi incarichi presso le prefetture di Arezzo e di Vicenza. Dopo Antonella Bellomo e Francesca Adelaide Garufi, è la terza donna a ricoprire l’incarico di prefetto della città dei Sassi.”