Fatto 30, fa’ 31.. e visita la provincia di Matera

E la dicitura in dialetto ci sta tutta, accanto alle espressioni in italiano, francese, tedesco e inglese per stimolare quanti, in transito o in visita a Matera, hanno interesse o mossi dalla curiosità di raggiungere Colobraro, Montalbano, Sam Mauro Forte, Tricarico, Accettura, Ferrandina o Policoro. Il problema, non ancora risolto, ma con alcune disponibilità da parte di privati, resta quello dei trasporti. Se ci fosse un servizio bus comprensoriale sarebbe tutto più facile. Nel frattempo le prospettive del digitale, in attesa di concretizzare e rendere stimolante l’offerta. Ci ha pensato l’Amministrazione provinciale, investendo in una campagna dalle buone potenzialità e con un investimento contenuto per tre mesi dal costo complessivo di 15.000 euro.E’ incentrata su un antico detto popolare ” Hai fatto 30, fai 31” la campagna di sensibilizzazione e di promozione della Amministrazione provinciale di Matera per incentivare le visite dei turisti, che giungono nella Città dei Sassi e Capitale europea della cultura 2019, anche negli altri 30 Comuni del comprensorio. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Provincia, Pietro Marrese, e dal regista e attore Antonio Andrisani ideatore della campagna, supportata da uno spot e dall’utilizzo dei social legati al portale web www.provinciadimatera2030.it, oltre che da totem, manifesti e da un kit, con spilletta e cartina, distribuito in 25.000 esemplari nelle strutture ricettive.



Il presidente nelle vesti di attore, dialogando con Andrisani, ha tirato fuori la dimensione da’ ”mondo davvero piccolo” e alla fine con tanti vincoli di parentela con zii, nipoti, compari, comari originari o residenti in uno dei 31 Comuni del Materano. Non meravigliamoci se Andrisani è di ”Matera, Matera” e si reca puntualmente a Bernalda, a Tinchi di Pisticci, a contrada Panevino di Tursi o cerca ispirazioni a Fonti di Tricarico. La Provincia, concerti dell’Orchestra a parte, cercherà di mettere in campo una serie di iniziative per promuovere attività culturali e di animazione tutto l’anno. Il presidente ha detto che sono allo studio anche opportunità per attivare collegamenti trasportistici tra Matera e i comprensori e attività di promozione durante il periodo estivo. Vedremo. Ma è opportuno fare di più per rendere visibile alle comitive che raggiungono Matera, e in visita nelle zone centrali o nei Sassi, gli incentivi della proposta ” Hai fatto 30, fai 31” . Totem e volantini vanno bene. Ma serve uno spazio fisico, per consentire, anche ai Comuni di farsi conoscere magari utilizzando gli spazi a pianterreno del Palazzo della Provincia, dove durante Matera 2019 hanno esposto Pro Loco Matera e Regione Campania, o all’ufficio dei Comuni che ha funzionato in passato al Palazzo dell’Annunziata quando era assessore al turismo il verde Michele Olivieri. Digitale e reale devono andare insieme, altrimenti si ripetono gli errori e i fallimenti di altre esperienze con spreco di danaro pubblico. Attendiamo di vedere i contenuti e la fruibilità del portale ( si pensa a pillole di storia, al dizionario lucano alla rubrica sul consiglio del giorno))gestito da Guido Rizzi.



Nel frattempo seguite i dischi colorati( dal giallo al rosa all’azzurro al bianco) da via Ridola a piazza Vittorio Veneto , a Matera, che riporta lo slogan della campagna, i nomi dei Comuni da Visitare e le parole in quattro lingue che invitano a fare 31… Sono come le briciole di Pollicino. Servono a trovare la strada per i nostri comuni.

LA NOTA DELLA PROVINCIA



L’unione fa la forza. E’ il motto del progetto di comunicazione “Hai fatto 30, fai 31”, ideato dal grafico e regista Materano, Antonio Andrisani, presentato oggi a Matera, nella sala della presidenza della Provincia.

La campagna di comunicazione è volta a mettere in risalto le bellezze dei Comuni del Materano attraverso una comunicazione dialogante, tradotta anche in 4 lingue, completa di video, contenuti multimediali e social con l’obiettivo di fornire informazioni a turisti e cittadini per dar modo di esplorare le peculiarità del territorio.

“La Provincia di Matera – ha commentato il presidente, Piero Marrese – intende essere in prima linea accanto ai 31 Comuni del nostro splendido territorio e, per centrare questo obiettivo, ha realizzato questo messaggio comunicativo per far sì che nel turista che giunge a Matera possa determinarsi quella curiosità di visitare il resto del nostro bellissimo territorio. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di incuriosire il turista e lavorare per promuovere i 30 comuni della provincia di Matera. Il nostro motto è: Matera ha bisogno della sua provincia, Matera è la sua provincia”.

“La finalità del progetto – sono le parole dell’ideatore, Antonio Andrisani – è di instaurare un dialogo che possa incuriosire il visitatore e permettergli di ampliare la sua personale conoscenza del territorio raggiungendo i vari Comuni che lo compongono”.

“Il piano comunicativo dell’iniziativa – ha spiegato Guido Tortorelli, social media manager del progetto – prevede un’attività di social-media basata su un triplice livello di obiettivi: creare informazione sulle peculiarità del territorio; creare un senso di appartenenza nei riguardi della provincia; lanciare un invito all’azione per promuovere l’interesse a visitare i 31 Comuni della provincia di Matera”.