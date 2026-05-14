Fatti mandare dalla mamma a prendere latte e mozzarelle in fattoriaa…

E con la interessante iniziativa ”Scuola in Fattoria” promossa da Cia Puglia Due Mari non si può non ricordare il noto brano del 1962 di Gianni Morandi ” Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” https://www.youtube.com/watch?v=uxiHXr6vO2E, che per i piccoli della scuola d’infanzia ”Collodi’ di Castellaneta( Taranto) è stato un invito a consumare un prodotto genuino dal pascolo, alla stalla, al caseificio al piatto. Un messaggio ricco di tanti ingredienti che aiutano a crescere e tengono in vita la filiera dell’ economia locale.



Puglia – Area Due Mari

Comunicato Stampa

Latte e derivati, dal pascolo al piatto: prosegue “Scuola in Fattoria”

La filiera bianca: il percorso del latte tra tradizione e qualità

Castellaneta (Ta) – Per far scoprire ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia «Collodi» storia e segreti della filiera del latte, «Scuola in Fattoria» stamane ha fatto tappa nell’azienda agricola Masseria Prichicca, in località Caccamone, e nel Caseificio Arcano di Castellaneta.

Circa 50 piccoli scolari, accompagnati dalle loro maestre, sono montati a bordo di due scuolabus per visitare, nei pressi del caratteristico laghetto di Caccamone, una storica realtà produttiva che da decenni opera nel settore agricolo e zootecnico, con una specializzazione specifica nella filiera lattiero-casearia.

Così, sotto gli occhi attenti del direttore dell’area Due Mari della CIA, Vito Rubino, e dello staff di CIA Castellaneta composto da Alessandro Bandello e Valentina Lavarra, i giovanissimi esploratori hanno visitato le stalle della masseria, osservando da vicino mucche e vitellini e scoprendo in che modo avviene la delicata operazione della mungitura.

Poi, dopo aver fatto merenda, gli alunni hanno visitato il Caseificio Arcano di Castellaneta, scoprendo con stupore come nasce una mozzarella e assistendo a tutte le fasi di preparazione; dalla cagliata alla macinazione, dalla giusta salatura all’immersione in acqua bollente sino ad arrivare all’accurata lavorazione manuale dei maestri casari.



Una vera e propria arte che nel Caseificio Arcano si ripete più volte al giorno al fine di soddisfare le esigenze di una vasta clientela e di portare in tavola prodotti sempre freschi e dal gusto inconfondibile.

Scamorze e mozzarelle per tutti: le prime a pasta morbida, le seconde un po’ più asciutta. Gli alunni del plesso Collodi hanno imparato anche questo, prima di tuffarsi in un percorso di sapori sotto gli occhi attenti dei loro insegnati.

«Per la perfetta riuscita di questa tappa ringraziamo di cuore le aziende visitate, Masseria Prichicca e Caseificio Arcano, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Agostino De Bellis, le docenti, i genitori e tutti i piccoli partecipanti che hanno mostrato attenzione, curiosità e spirito di gruppo», ha commentato il direttore della Cia Due Mari, Vito Rubino.

Scuola in Fattoria è un progetto ideato e promosso ogni anno dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore.

Un percorso didattico volto a spiegare, in teoria e nella pratica, che ciò che di buono quotidianamente portiamo in tavola non nasce per caso e non nasce già confezionato: è frutto di lavoro, sacrificio e tanta passione degli agricoltori che sin dalle prime ore del mattino sono a lavoro nelle loro aziende per fornire prodotti freschi e trasformati da consumare all’insegna del gusto e della genuinità.

