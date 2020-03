Di stretta nei controlli si parlava e l’attuazione dell’ultimo decreto ministeriale di contrasto alla diffusione da contagio da coronavirus e così è stato. Matera compresa. Con le pattuglie delle forze dell’ordine a presidiare e a controllare le ”passeggiate” a piedi, con tuta e scarpette o bici o con il cane al guinzaglio ben oltre il consentito. E così, come è accaduto all’incrocio di via Annunziatella- via Rosselli dove erano posizionate due pattuglie della Polizia di Stato, a cui si riferiscono le immagini, ma anche in altre zone della città, è giunta puntuale la fermata di, pedoni, cinofili, conducenti di mezzi a due e a quattro ruote. Richieste sul motivo dell’uscita, esibizioni del modello autorizzativo e con una disponibilità a un supplemento di informazioni su norme e prescrizioni. Sono seguite le annotazioni del caso con le verifiche di quanto attestato. E in caso di dichiarazione non veritiere, come accaduto nei giorni scorsi, sono inevitabili contestazioni e denunce. La Legge, è questo è un dato oggettivo, non ammette ignoranza. Del resto tra tv, giornali, social e spikeraggio alla vecchia maniera i divieti e i limiti sono arcinoti e vanno rispettati. E a sostegno di questi ”obblighi ” vengono i ripetuti inviti rivolti dal Questore, Luigi Liguori, dal Sindaco Raffaello de Ruggieri, dal Arcivescovo don Pino Caiazzo che ha ringraziato le forze dell’ordine con un messaggio su canale social you tube ,da altre Istituzioni come la Prefettura e associazioni. Si esca da casa solo per motivi contingenti, altrimenti da questa situazione di disagio e di sofferenza generale non se ne esce in tempi ragionevoli. Dipende dal senso di responsabilità di tutti. E lo sappiamo bene guardando a quanto sta accadendo a Milano o a Bergamo, ridotte a città spettrali. O quando viene dagli ospedali, che pagano i tagli del passato alla spesa sanitaria, con personale medico stressato, carenze di attrezzature e decine di salme (purtroppo) trasferite altrove su convogli militari per la tumulazione. Immagini forti che devono far riflettere anche a Matera quanti sottovalutano la situazione. Le Forze dell’Ordine sono lì per contrastare ogni abuso. A difesa della salute di tutti e con un rischio maggiore, perchè sono in prima fila, come il personale degli ospedali e altri. Non dimentichiamolo.

MATERA IN QUESTI GIORNI



