Fatevene una ragione a Matera serve la ‘’circonvallazione’’

L’idea progetto ha 30 anni buoni, tra annunci e fermate, in attesa – chissà- che piani triennali, di residenza ( si avete letto giusto) e resilienza portino risorse e appalti o che il piano urbano della mobilità sostenibile faccia esplodere con tanti ‘’Pum-pum- pums’’ le cartucce bagnate (risorse finanziarie) del quale è dotato. Lo diciamo con la concretezza di sempre. Senza disegno di città e volontà non si va da nessuna parte e continueremo a vedere il centro soprattutto intasato di veicoli, perché non esistono corsie preferenziali per i mezzi pubblici, taxi e similari, mezzi di soccorso. E se piove, come ci ricordano il cittadino podista Antonio Serravezza, è un guaio… i tempi si allungano e hai voglia a strombazzare. Del resto le strade erano e restano quelle di 40 anni con le direttrici via Nazionale-via Annunziatella e via Lucana, che collegano la città da Serra Rifusa ad Agna, e via Dante – via Aldo Moro-via Carlo Levi che ‘’gratta gratta’’ delimitano il centro. La circonvallazione? Arriverà… Nel frattempo si potrebbe studiare qualcosa per rendere concorrenziali i mezzi pubblici, rivedendo in qualche maniera- lasciamo il compito agli addetti ai lavori- percorsi e fermate. Sfogliamo la margherita delle circolari o il tulipano delle corse longitudinali, per usare termini di settore? Piano dei tempi? Mica facile se le scuole e gli uffici aprono alla stessa ora? Integrazione bus metro? Siamo fermi all’acquisto di almeno una motrice di treno per accrescere le corse urbane. Idee rimaste sulla carta tra mediocrità, polemiche ricorrenti sulla ztl festiva in centro, protagonismi e, come si dice a Matera, ‘’chiacchiere a ‘bbacont’’ a vuoto… Per cui, pazienza.



SERRAVEZZA E IL TRAFFICO

Ma se piove e tira vento, vai col bus e stai contento… Puntuali come le foglie in autunno, le code delle automobili. File di mattina in città, soprattutto per l’entrata nelle scuole quando piove Matera si intasa ancora di più. Lavori in corso in varie zone del centro città stanno creando ulteriori difficoltà, i tombini sono spesso ‘maledetti’ quasi sempre intasati da anni. Lo sa bene chi vive in città. Molte volte chi guida li deve affrontare come se fossero buche nell’asfalto, perché sono affossati nel manto stradale, e naturalmente il peggio si verifica quando piove.

Comunque si riscontrano disagi e pericoli quando si entra e si esce da scuola. File di auto intasano le strade per raggiungere per accompagnare o riprendere gli alunni. Tutto questo, però crea un vero ingorgo. Diversi residenti segnalano che quando piove scoppia il caos tra decine di auto che si fermano dappertutto, anche sui marciapiedi. L’appello all’amministrazione comunale per individuare una soluzione e rendere meno disagevole e pericoloso il traffico.