Di questi tempi occorre accordare gli strumenti ed eseguire con partecipazione la musica scritta nello spartito regale del ”virus a corona”, se si vuol tornare gradualmente a una vita possibilmente normale, che per i musicisti del Conservatorio ” E.R Duni” significa potersi esibire in pubblico, tenere concerti e riempire di note una stagione turistica cominciata (ahinoi) con le ”steccate” di Pasqua, Pasquetta e, probabilmente, del 25 aprile e 1 maggio. E così il maestro Saverio Vizziello, direttore della prestigiosa istituzione musicale della Città dei Sassi’, è stato d’esempio a colleghi e personale del ”Duni” sottoponendosi volentieri alla vaccinazione anticovid presso il punto vaccinale, allestito da Asm, Comune e Regione presso la sala consiliare ‘Pier Paolo Pasolini”. Braccio scoperto e prima dose di vaccino ”AstraZeneca” per tutti . E passaparola agli altri che verranno nei prossimi giorni, con un tam tam per gli allievi, quando toccherà il loro turno, e al mondo della scuola in generale. ” Vaccinarsi per tornare a suonare, in sicurezza – dice Vizziello- ma dal vivo per ricevere e trasmettere emozioni. La musica è anche e sopratutto questo. Matera è cultura e la musica è parte di questa offerta. Dobbiamo tornare alla normalità”.





Concetto chiaro, da passaparola. L’adesione alla prima giornata di ripresa delle vaccinazioni al “Punto” della Sala Pasolini, dopo la sospensione su scala nazionale della scorsa settimana, è stata inferiore alle attese. Sono stati un centinaio, tra personale docente e A.T.A, i vaccinati su una platea superiore alle 200 unità. Si è cominciato di pomeriggio,come avverrà nei prossimi giorni con il personale che non era riuscito a vaccinarsi il 15 marzo scorso dell’Itcg Olivetti Loperfido, e le quote dei Licei ”Tommaso Stigliani”, ”Dante Alighieri” , del Conservatorio”E.R Duni” e del Comune di Matera. Domani toccherà all’istituto alberghiero ” Antonio Turi” e ad altre quote del Liceo Scientifico ” Dante Alighieri”, dell’ Istituto ” G.B Pentasuglia” e del Conservatorio ”E.R Duni’. Mercoledì toccherà al Liceo ” Emanuele Duni- Carlo Levi”, all’ Istituto ” Isabella Morra”, al Conservatorio ”E.RDuni” e a un’altra quota di dipendenti comunali. Tam tam per vaccinarsi.



Procede l’attività dei richiami delle seconde dosi, e per le forze dell’ordine, presso il punto vaccinale allestito nella tensostruttura del ”Qatar” accanto all’Ospedale ”Madonna delle Grazie”. Personale medico e infermieristico, anche volontario, insieme alle associazioni che li supportano nel servizio, pronto a fare fino in fondo il proprio dovere e con adeguate dosi di vaccino. E, aggiungiamo,con una necessaria campagna di sensibilizzazione efficace,da riprendere dopo la pausa forzata dei giorni scorsi, i disservizi riscontrati in Lombardia sulla gestione della piattaforma di prenotazione che hanno alimentato disimpegni e rifiuti. Servono organizzazione e serietà a tutti i livelli, tanto più che le vaccinazioni sono su base volontaria. Se vogliamo uscirne dalle pastoie dei decreti, delle chiusure e della incongruenze gestionali riscontrate in periferia e allora occorre essere decisi e compatti. Non meravigliamoci se Paesi come Israele, gli Stati Uniti sono avanti o se il Regno Unito ha effettuato 1 milione di prenotazioni per l’intera stagione estiva in Grecia. Da noi si blatera di sostenibilità, di ristori da assicurare, ma con un trend da terza ondata che va arginato. E la risposta c’è…Che e chi si aspetta?