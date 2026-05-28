Fast Confsal sollecita Comune di Matera su trasporto bus e proroga Miccolis

E’ stato un incontro franco, come si suol dire, per sollecitare problemi che debbono imboccare la strada di soluzioni in tempi contenuti, quello che i vertici del sindacato Fast Confsal, rappresentato dal segretario provinciale Giuseppe Carlucci, ha avuto con l’assessore comunale alla mobilità urbana Daniele Fragasso. Un incontro, come riporta il comunicato, richiesto dall’ex sindacalista Pietro Volpe, ferrato in materia e da proposte per trovare una soluzione per i bus del trasporto pubblico extraurbano ( i bus turistici che continuano ad arrivare in città) attraverso una integrazione gomma-ferro utilizzando le potenzialità con le Fal e il parcheggio di Serra Rifusa- per il quale nei giorni scorsi Fragasso e dirigenti del Comune hanno avuto un primo incontro con le Ferrovie Appulo Lucane. Confronto aperto per il quale occorre andare a sintesi. L’altra questione riguarda il servizio di trasporto urbano gestito dalla Miccolis, ma con un bando tutto da verificare circa le modalità di aggiudicazione, e per il quale il Comune di Matera ha annunciato una proroga del servizio fino al 31 dicembre 2026. Ma all’annuncio in consiglio comunale occorre dar seguito ad atti conseguenziali, che garantiscano servizio e posti di lavoro. La Miccolis,infatti, ha dato corso alle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale. Maggio è finito e giugno, data di scadenza del contratto è dietro l’angolo. Il sindacato, comunque non molla, e tornerà a incontrare l’Amministrazione comunale.



EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO E

PROROGA PER MICCOLIS S.P.A.

La scrivente segreteria provinciale di Matera della Fast-Confsal ha incontrato, insieme a una ristretta delegazione di lavoratori della Miccolis S.P.A., azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano di Matera, l’Assessore Comunale ai trasporti e mobilità urbana Dr Daniele Fragasso in virtù della disattesa convocazione, da parte dell’amministrazione comunale di Matera, richiesta dalla scrivente

Segreteria Provinciale e Regionale Fast-Confsal in data 20 marzo 2026. L’incontro è stato richiesto dall’ex sindacalista Pietro Volpe, ancora molto vicino alle problematiche dei lavoratori e dell’intera collettività Materana. Nel corso dell’incontro sono stati prospettati alcuni punti sulla visione

complessiva di efficientare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano gomma/gomma/ ferro, obiettivo difficilmente raggiungibile senza una adeguata intermodalita’ ed integrazione tra i vari vettori/ attori attuali gestori delle diverse tipologie di sistemi di trasporto . In primis abbiamo posto

la indispensabile necessità di delocalizzare gli arrivi degli autobus turistici nell’attuale ed unica area attrezzata intermodale – terminal FAL-. Questo primo step consentirebbe di decongestionare il centro della città, piu precisamente Via Ugo La Malfa/ via Moro , zona questa già oggetto di esposti legali

da parte dei residenti di detta area. In secondo luogo è stata segnalata la necessità di estendere l’integrazione tra i vari servizi gomma/gomma extraurbani e urbani e ferro anche agli autobus che svolgono servizi provinciali e interregionali TPL EXTRA e URBANI. Per finire sono state evidenziate le varie criticità che stanno interessando il TPL di Matera, nello specifico la Miccolis Spa pur avendo vinto la gara d’appalto non risulta aggiudicataria poiché già fornitore del servizio a Potenza.



Il bando regionale vieta che si possano gestire più lotti, quindi il servizio a Matera è stato assegnato alla Dover. Miccolis, la cui offerta è comunque più vantaggiosa in termini tecnici ed economici, ha presentato ricorso al Tar sottolineando anche che il parco macchine di Dover non rispetta i criteri del bando. Il ricorso è stato accolto, ma la Dover si è appellata al Consiglio di Stato, che le ha dato ragione ribadendo l’impossibilità di assegnare alla stessa azienda più lotti. Nel consiglio comunale del 4 maggio u.s. il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha dichiarato ufficialmente la proroga del servizio del trasporto pubblico urbano di Matera dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026,

ma a tutt’oggi la Miccolis non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, pertanto nella giornata del 26 maggio u.s. ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n.223. La questione urgente è ché l’amministrazione Comunale comunichi alla Miccolis l’ufficialità della proroga affinché la stessa possa ritirare le lettere di licenziamento in attesa dell’intrigata soluzione della vertenza, atta ha verificare la validità dei requisiti richiesti dal bando di gara da parte della Dover.



GIUSEPPE CARLUCCI

SEGRETARIO PROVINCIALE MATERA FAST-CONFSAL

Federazione Autonome dei Sindacati dei Trasporti

Coordinamento Area Trasporto Urbano Regione Basilicata