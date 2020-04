Le statistiche sono chiare, ma nascondono ancora un sommerso di potenziali contagi, decessi e guarigioni in aumento. E su questo l’astronomo materano Franco Vespe mette le mani avanti, rinviando ai medici prima e ai politici poi le decisioni del caso tra annunci roboanti di apertura a tutti i costi, quelli delle regioni guarda caso più contaminate, che chiedono di riaprire anche sotto la spinta del nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi, e il ‘’chiudo le frontiere’’ della previdente presidente della Campania Luigi De Luca. Per farla breve piano con i trionfalismi e i facili pessimismi. Certo è che servono decisioni assennate e di piena sicurezza. Chi è in grado di garantirle venga fuori e si assuma le responsabilità del caso. I logorroici da salotto che hanno stancato con un presenzialismo diffuso in tv e sul web è bene che si prendano una pausa, con una bicchierata di Magnesia san Pellegrino, per regolare l’intestino. Ce ne vuole con il siglario matematico tra R0,Sir, Seir, Landau e Spandau…ballet di dati e cifre fermi all’ultimo report. La Basilicata è li con i dati in progress delle residenze per anziani, le zone rosse bloccate di Moliterno, Irsina e Tricarico e quelle richieste per San Giorgio, mentre premono le ordinanze regionali con il fermi tutti per domenica 19 aprile.



E veniamo alle campane colorate di Vespe.

“Ecco le campane di oggi- esordisce Franco Vespe, che intona un salutare Fra Martino campanaro. La gialla, quella dei contagi, utilizzando i contagi normalizzati, praticamente ci dice che stiamo in via di riduzione dell’emergenza. Il rapporto contagi/tamponi sono una preziosa indicazione della diffusione del virus. Agli appassionati dei modelli SIR o SEIR che dir si voglia, e del R0, il numero di contagi può non essere attendibile, visto il grande numero di a-sintomatici. Le strategie di somministrazione dovrebbero essere diverse: o a tappeto, oppure a campione, a prescindere dai sintomi patologici. Ma questo sarebbe forse solo per la gioia degli statistici!.Sto pensando di fare il programma per l’implementazione del modello SIR…. Continua l’alto numero di decessi. Ho postato anche il grafico (grigio) delle terapie intensive. Le due campane francamente non sono compatibili! Non sono compatibili perchè uno si attende che i casi gravi che sfociano in decessi, dovrebbero passare per la Terapia intensiva! invece sembra che così non sia. Il calo costante del numero di TI non è affatto compatibile con il trend dei decessi. Lo si vede ad occhio senza andare a leggere le informazioni scritte nelle figure! Dove vanno a morire i colpiti a morte dal COVID_19 ? Intanto siamo arrivati a decessi totali finali ormai sulle 25.000 unità. Trionfalismi per il calo di degenze ospedaliere o TI francamente mi paiono fuori luogo’’.



Come non dargli torto, mentre passa ai dati regionali. “Per la Lombardia –conclude-invece le due campane sono perfettamente compatibili. Spuntano dalla campana in egual misura. Molti mi chiedono di fare nuove prove, nuovi controlli e test. Io starei tutta la giornata a lavorare sulle campane…ma sono a casa si ….ma per lavorare in simpatia.. a casa!.Ho aggiunto non solo la Lombardia ma anche la Puglia. Credo che i dati del Sud siano favorevoli per un passaggio. alla fase 2 . Stiamo parlando di statistica…poi i medici dovranno dire il resto e… l’ultima’’. E i politici a ruota…