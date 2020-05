Era toccato una settimana fa a via Don Minzoni , con gli interventi sulla pubblica illuminazione , segnare l’avvio in città della riapetura dei cantieri in vista della Fase 2 cominciata il 4 maggio. Ed è toccato a via Casalnuovo- Via Bruno Buozzi, che segna l’accesso ai rioni Sassi dalla zona sud e oggi a via Ascanio Persio, inserita nella sistemazione pedonale che da piazza Matteotti attraversa via don Minzoni, la stessa via Persio e da qui fino a piazza Vittorio Veneto. Ma allo stesso tempo è ripartito un altro cantiere, forse meno appariscente, ma atteso da quanti risiedono tra via Annunziatella e il rione Piccianello. Si tratta dei lavori di riqualificazione e bonifica dell’area occupata dall’ex stazione di carburanti Q8, restituita all’Amministrazione comunale dopo un contenzioso e un accordo finalmente concluso. A lavori conclusi quello spazio diventerà area di accoglienza turistica e di sosta. E la cosa dovrebbe sbloccare anche la sistemazione dell’ingresso monumentale allo stadio “XXI Settembre- Franco Salerno”,intitolato al ministro dei Lavori Pubblici del Ventennio fascista Luigi Razza, e al ripensamento delle funzioni che sono a ridosso. Un passo alla volta e attendiamo che il cantiere della ex stazione di carburante si completi e che l’Amministrazione avvii i progetti che ha annunciato.

COMUNICATO STAMPA

Asse pedonale centro storico, apre il cantiere in Via Ascanio Persio

Cantieri aperti in Via Ascanio Persio per l’avvio degli interventi di riqualificazione previsti nel più ampio progetto di realizzazione dell’asse pedonale di collegamento tra Piazza della Visitazione e Piazza Vittorio Veneto.

Domani mattina si procederà alla rimozione dei blocchi di protezione della vecchia corsia pedonale e si effettueranno i saggi per il punto di collegamento dell’impianto idrico. Successivamente, sarà delimitata l’area di cantiere che non ostacolerà il transito dei veicoli la cui circolazione avverrà nella corsia di sinistra. Saranno quindi consentite le operazioni di carico e scarico merci e garantito l’accesso pedonale su entrambi i lati della strada.

I blocchi di separazione dell’area pedonale sono stati stoccati in locali comunali per un loro eventuale riuso in altri progetti di mobilità urbana, mentre le fioriere sono state sistemate in Via Annunziatella.

In Via Don Minzoni sono invece stati avviati i lavori di pavimentazione che procedono secondo il cronoprogramma stabilito.