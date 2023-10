Farmacia comunale a La Martella, addio! Tra polemiche e chiacchiere….

Sembra proprio che la tanto agognata possibilità di dotare il quartiere La Martella della Città dei Sassi di una farmacia comunale, sia naufragata definitivamente tra i flutti di norme che evidentemente chi prometteva ignorava o sottovalutava colpevolmente e tra le tante chiacchiere e polemiche che appaiono essere sempre più sterili. Considerato il frustrante esito…. di cui nessuno degli attori locali si dichiara responsabile….ma la colpa è sempre di qualcun’altro. E dopo la discussione in sede consiliare c’è la coda di due comunicati che riportiamo a seguire. Il primo dal titolo “Addio alla farmacia nel quartiere La Martella” in cui i consiglieri comunali Cinzia Scarciolla, Milena Tosti, Marina Susi, Pasquale Doria, Liborio Nicoletti, Imma Milia Parisi, “denunciano l’accantonamento del tanto agognato progetto di realizzare una farmacia al quartiere La Martella previsto nel progetto ITI Matera.

Nel consiglio comunale del 16 ottobre, infatti, le speranze di vedere realizzare questo importante servizio essenziale si sono decisamente ridotte poiché, inspiegabilmente, la volontà di questa maggioranza è quella di concentrare il lavoro degli uffici su una ciclovia piuttosto che ad un servizio essenziale. Nella completa confusione delle priorità, il rischio concreto è che il progetto resti solo sulla carta, all’interno di un Piano Triennale delle opere pubbliche che non sia realizzano mai.

Spiace vedere la città in balia di un’amministrazione priva di una attenzione ai bisogni reali di una periferia, e che decide di cestinare anche una serie di atti e azioni che sono stati messi in campo nel recente passato, propedeutici alla realizzazione di un progetto indispensabile come è un servizio di primaria necessità.

È l’ennesimo schiaffo a cittadini a cui si erano fatte promesse, evidentemente a cuor leggero, da parte di un’amministrazione distratta da passerelle e selfie e poco incline ai più elementari bisogni dei cittadini.”

Il secondo è del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con cui nel tentativo di fare “chiarezza sulla mancata apertura della farmacia comunale al borgo La Martella, di cui si è discusso anche ieri in consiglio comunale” scrive: «E’ un’iniziativa in cui crediamo tanto che in questi anni abbiamo tentato di percorrere tutte le strade possibili per salvare il finanziamento del ministero delle Infrastrutture. Prima si è tentato di costruire il locale ex novo utilizzando un terreno di proprietà comunale, ma abbiamo dovuto rinunciare perché il lotto era lontano e sperduto rispetto al borgo. Parallelamente si è provato a riacquisire la disponibilità di un altro locale comunale, dove risiede una famiglia che non abbiamo voluto sfrattare. Quindi, il 15 ottobre 2021 l’Amministrazione comunale ha pubblicato un Avviso, per cercare di acquistare un locale idoneo; ha risposto un solo soggetto, ma per insuperabili impedimenti tecnici l’operazione non è andata in porto. Infine, la soluzione ideale in cui avevamo riposto tutte le nostre aspettative: un locale comunale nella piazza del borgo, che ha tutte le caratteristiche ideali per la farmacia. Questa volta, però, ci siamo dovuti scontrare con il secco parere contrario del ministero, perché in base al progetto complessivo di rigenerazione urbana nel cui alveo ci stavamo muovendo, non si poteva realizzare lì una farmacia, classificata come attività commerciale per la vendita di prodotti sanitari, ovvero un pubblico servizio erogato da soggetto privato; dunque, essendo i farmacisti meri “concessionari di pubblico servizio”, si sarebbe configurato un aiuto di Stato ad attività privata. Con il mio ufficio di Gabinetto abbiamo studiato tutta la giurisprudenza in materia, tentando di far passare il presidio nell’accezione più vasta di “Centro socio-sanitario polifunzionale al servizio della comunità, nonché come punto di raccordo tra ospedale e territorio; una sorta di front office del Servizio sanitario nazionale nell’ambito di un progetto di valorizzazione urbana. Il ministero è stato categorico -rimarca Bennardi- ci dovevamo attenere ai vincoli del progetto di rigenerazione per quell’area urbana. Noi restiamo convinti che la farmacia sia un presidio importante e necessario per borgo La Martella, ma si deve rivedere completamente l’iter amministrativo, nato su presupposti evidentemente non appropriati, immaginando una sinergia con il privato e tenendo presente che finora nessuno ha manifestato interesse a investire in tal senso. Quindi, chi dice che un’altra Amministrazione comunale di centrodestra aprirebbe agevolmente la farmacia a La Martella utilizzando quel canale di finanziamento, afferma il falso illudendo i cittadini».