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Cronaca

Faremo,faremo… Ma silenzio sui centri per migranti in Basilicata

Franco Martina
Di Franco Martina

Pietro Simonetti, presidente del Cseres, deluso. Si attendeva che venisse fuori un impegno, una data, un cronoprogramma per i centri per l’accoglienza di immigrati di Palazzo San Gervasio, per il completamento di quello di Scanzano Jonico e per la realizzazione di quelli di Boreano e Guadiano. E, invece, silenzio. Se ne riparlerà dopo l’estate rinviando all’emergenza dell’anno che verrà. Ma Simonetti non molla e chiede alle parti sociali di battere un colpo…

LE CONSIDERAZIONI DI SIMONETTI
Un lungo comunicato per non dire nulla sull’apertura del centro di accoglienza di Palazzo e di quello di Tursi per i lavoratori stagionali che secondo i bandi di appalto dovevano essere operativi da Luglio, Tursi da due anni.
Nessuna notizia per il completamento del Centro di Scanzano,Stretto silenzio sulla realizzazione dei nuovi Centri di Boreano e Gaudiano.
Solo un lungo scritto di annunci, premesse e postulati.
La solita tecnica del rinvio anche dopo le gravi stragi di 8 braccianti dei misi scorsi
Che le pensano le parti sociali di questo pessimo andazzo?
CSERES
Pietro Simonetti
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