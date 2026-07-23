Faremo,faremo… Ma silenzio sui centri per migranti in Basilicata

Pietro Simonetti, presidente del Cseres, deluso. Si attendeva che venisse fuori un impegno, una data, un cronoprogramma per i centri per l’accoglienza di immigrati di Palazzo San Gervasio, per il completamento di quello di Scanzano Jonico e per la realizzazione di quelli di Boreano e Guadiano. E, invece, silenzio. Se ne riparlerà dopo l’estate rinviando all’emergenza dell’anno che verrà. Ma Simonetti non molla e chiede alle parti sociali di battere un colpo…



LE CONSIDERAZIONI DI SIMONETTI

Un lungo comunicato per non dire nulla sull’apertura del centro di accoglienza di Palazzo e di quello di Tursi per i lavoratori stagionali che secondo i bandi di appalto dovevano essere operativi da Luglio, Tursi da due anni.

Nessuna notizia per il completamento del Centro di Scanzano,Stretto silenzio sulla realizzazione dei nuovi Centri di Boreano e Gaudiano.

Solo un lungo scritto di annunci, premesse e postulati.

La solita tecnica del rinvio anche dopo le gravi stragi di 8 braccianti dei misi scorsi

Che le pensano le parti sociali di questo pessimo andazzo?

CSERES

Pietro Simonetti

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