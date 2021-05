Fare di Matera la prima “Capitale dei diritti“? E’ la proposta che è stata lanciata dinanzi al Sindaco Bennardi questa sera a Casa Cava, durante “la festa” per i sessant’anni di Amnesty International, da parte di Maria Pistone – responsabile del “Gruppo Italia 301 di Matera” di questa benemerita associazione.

E perché no? Considerato che questa “festa di compleanno” è stata organizzata (come è stato sottolineato) da Amnesty “insieme” al Comune di Matera, nel cui consiglio siedono diversi attivisti dell’associazione e per la alta sensibilità su questo terreno dell’Amministrazione in carica. Si potrebbe così fare da apripista a una nuova modalità di sostegno alla azione quotidiana svolta in tutto il mondo in favore dei diritti, delle libertà, contro le torture, le discriminazioni, la pena di morte. Nel mentre si procederà alla concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki per rendere più forte l’azione del nostro Paese nei confronti dell’Egitto al fine di evitare che vi sia un epilogo tragico come quello del nostro Giulio Regeni.

L’azione di Amnesty -è stato detto- riesce a salvare tre vite al giorno nel mondo grazie al riflettore che si riesce a tenere acceso per illuminare (da qui il colore giallo de logo) casi che altrimenti rimarrebbero nel buio e dimenticati, grazie a quella candela accesa in quel lontano 1961 dal britannico Peter Benenson e mai spenta.

Intensa e di forte impatto i quadri della mostra “La Camera scura” in esposizione durante l’evento in cui 13 artisti, attrici e attori, posano in 12 fotografie (fotografie di Angelo Di Pietro e direzione artistica di Mario Vaglio) a sostegno della campagna contro la pena di morte nel mondo. In ogni scatto un testimonial interpreta un condannato a morte e racconta – attraverso uno stencil posto sul muro della cella – una storia riferita ad un caso realmente seguito da Amnesty International. Se potete andate a vederla, sarà visitabile ancora per qualche giorno, fino al 30 maggio 2021.

La festa” si è conclusa con lo spettacolo Teatrale della Compagnia Senza Teatro di Ferrandina che ha replicato (con molta emozione per l’attore Franco Evangelista, considerato che trattasi del primo rientro sulla scena dal vivo) “Maria Barbella, dal braccio della morte alla vita” una piece (con la regia di Davide Di Prima e Adriano Nubile) che racconta la storia della prima battaglia contro la pena di morte, guarda caso riguardò proprio una emigrata lucana in una Manhattan del 1895.

Nel breve incontro sono intervenuti oltre a Maria Pistone e al Sindaco Domenico Bennardi, anche la consigliera comunale Cinzia Scarciolla, Domi Bufi (responsabile della Circoscrizione Puglia -Matera), Anna Elena Viggiano (del Coordinamento Donne di Amnesty International Italia) e Mario Vaglio, ideatore e art director della mostra “La Camera scura”. Presente all’evento anche la consigliera comunale Adriana Violetto.