Fare della Basilicata una Zona Franca Energetica

A chiederlo è il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, firmatario di una apposita mozione insieme al Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello. “Abbiamo presentato in Consiglio regionale una mozione -dice Chiorazzo- con cui chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi con urgenza, anche d’intesa con il Governo Meloni, per l’istituzione di una Zona Franca Energetica in Basilicata e per mettere in campo misure concrete finalizzate al contenimento del costo dei carburanti nella nostra regione. È francamente inaccettabile che la Basilicata, principale regione italiana per estrazione petrolifera su terraferma, continui a registrare tra i prezzi dei carburanti più alti d’Italia. Parliamo di una Regione da cui proviene circa l’85% del greggio e il 30% del gas prodotti nel Paese. In questo contesto, una Zona Franca Energetica rappresenta una misura di equità, oltre che una concreta leva di sviluppo economico e sociale”. “La proposta – spiega – punta all’introduzione di una fiscalità dedicata per ridurre il costo dei carburanti e dell’energia per famiglie e imprese lucane, integrando tale misura con le opportunità previste nell’ambito delle ZES. Allo stesso tempo chiediamo alla Regione di promuovere un tavolo tecnico con le compagnie petrolifere operanti in Basilicata – Eni, Shell, TotalEnergies e Mitsui – affinché si provveda rapidamente a riallineare almeno i prezzi praticati dagli impianti a gestione diretta con quelli applicati dai gestori indiretti, eliminando disparità che oggi penalizzano ingiustamente cittadini e imprese. Nella mozione abbiamo inoltre richiamato il forte sostegno già espresso dal territorio considerato che circa cento Comuni lucani hanno già deliberato in favore della Zona Franca Energetica, così come significativo è stato l’interesse manifestato dalle associazioni datoriali e dal mondo produttivo regionale”. “Sul tema – sottolinea – registriamo anche importanti iniziative parlamentari, come l’ordine del giorno presentato dal deputato del Partito Democratico Enzo Amendola nell’ambito del decreto carburanti e successivamente accolto dal Governo. Un atto con cui si evidenzia il contributo strategico della Basilicata alla produzione energetica nazionale e l’assurdità di prezzi dei carburanti che continuano ad essere tra i più alti del Paese proprio nella principale regione petrolifera italiana”. “Di fronte al grave contesto internazionale e ai continui rincari energetici – conclude Chiorazzo – la Basilicata non può continuare a subire passivamente questa situazione”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.