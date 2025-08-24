Fare della Basilicata la regione del benessere? E’ l’ambizione di una intesa Regione-INPS.

Basilicata, regione del benessere? Sarebbe l’obiettivo di una “collaborazione strategica” che sarebbe stata discussa in un incontro svoltosi ieri tra l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il presidente dell’Inps Gabriele Fava e il consigliere Di Matteo. “La Basilicata può diventare la regione della cura, del benessere e dell’accoglienza, un luogo in cui chi ci vive e chi sceglie di trasferirsi trovi non solo assistenza e qualità della vita, ma anche comunità e nuove opportunità di lavoro”. Così, infatti, l’assessore regionale alla Salute, commenta l’incontro e dice che “Il governo lucano, insieme a Inps e a una rete di istituzioni, professionisti e Terzo Settore, sta lavorando a un progetto di filiera nel welfare che metta al centro le persone – anziani, famiglie, cittadini fragili – e faccia del prendersi cura un vero motore di sviluppo.”

“Costruiamo relazioni e ponti – spiega Latronico – per trasformare la Basilicata in una terra che accoglie e sostiene, che sa offrire ai lucani assistenza e benessere e, allo stesso tempo, sa attrarre cittadini del Nord Europa interessati a vivere in un contesto ambientale e sociale di qualità. Una sfida che coniuga solidarietà e crescita economica.

Le grandi trasformazioni in corso – crisi demografica, spopolamento, riconversione produttiva – impongono un ripensamento dei modelli di sviluppo: da un’economia dipendente da settori industriali esterni (automotive, oil & gas) a una nuova centralità dei fattori endogeni legati alla cura delle persone e al welfare comunitario.” “La Basilicata è sempre stata terra di solidarietà e reti sociali – aggiunge l’assessore -. Oggi dobbiamo ricostruire quel patrimonio partendo dai borghi e dalle comunità locali, creando una nuova rete sociale capace di accogliere, supportare e vigilare. È da qui che può nascere anche lavoro qualificato e stabile. La strategia regionale si fonda su un partenariato ampio: Inps, istituzioni, ordini professionali, Terzo Settore e centri di ricerca come la Fondazione Eni Enrico Mattei, con l’obiettivo di riportare le politiche sociali al centro della programmazione regionale e guidare una vera transizione economica non-oil.” “La qualità della vita è un attrattore straordinario – conclude Latronico -. Investire nel welfare significa non solo aiutare i più fragili, ma anche dare un futuro alla Basilicata come terra di benessere, accoglienza e sviluppo”. Sarà vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza! D’altronde di buone intenzioni (e annunci) sono lastricati migliaia di chilometri delle strade (per giunta mal messe) della Basilicata. Ma, mai dire mai.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.