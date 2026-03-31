Fanno ammuina…come nel Regno delle due Sicilie a Forza Italia.

Come ha acutamente rilevato un nostro caro amico d’infanzia (che vive da tantissimi anni al Nord) sul proprio profilo social, quello messo in scena da Forza Italia con lo scambio di poltrone tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, somiglia tanto alla messa in pratica dell’art. 27 del Regolamento della Real Marina del Regno delle due Sicilie, nell’anno 1841. Che recitava “All’ordine ‘facite Ammuina’ tutti chilli che stanno a prora, vann’a poppa e ii poppieri vann’a prora; chilli che stann’a dritta vann’a manca e ii manchieri a dritta; tutti chilli che stann’abascio, saglion’a ncoppa e ii ncoppieri vann’abascio; passann’o stesso pertuso; chi nun tiene nient’a ffa, s’aremeni a ‘cca e a ‘lla. N.B.: Da usare in occasione di visite a bordo delle Alte Autorità del Regno”. Ma, sebbene questo ordine che ridicolizzava i marinai napoletani in realtà non sia mai esistito, è purtroppo verissimo questo rapido e ridicolo scambio di poltrone avvenuto senza nemmeno farle raffreddare. E sembra sia stato disposto da chi detiene la proprietà ereditaria di Forza Italia, pur non ricoprendo alcun incarico nello stesso e nemmeno nelle istituzioni. Solo per diritto padronale. D’altronde i due protagonisti sono uno a cui la “famiglia” deve molto: uno è l’autore della famigerata “Legge Gasparri” che nel 2004 riorganizzo il sistema radiotelevisivo in modo alquanto benevolo nei confronti della concorrenza Mediaset; l’altra la figlia di un Presidente del Consiglio dei Ministri che emanò un provvedimento d’urgenza (del 6 dicembre 1984, n. 807, poi convertito nella Legge 4 febbraio 1985 n. 10) per salvare le reti televisive private di Silvio Berlusconi dall’oscuramento deciso dai pretori, autorizzando la trasmissione commerciale a livello nazionale e legalizzando di fatto il duopolio TV. Insomma, un cambio di cavalli sulla stessa giostra…una ammuina da dare in pasto al popolo.

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