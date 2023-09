Fanelli incontra sindacati e direttori generali per stabilizzazioni nella sanità.

Nella giornata di ieri l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli rende noto di aver effettuato “due incontri, il primo con i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione, il secondo con le rappresentanze sindacali sul tema della stabilizzazione del personale del ruolo sanitario sul territorio lucano.”

Fanelli nell’occasione ha ricordato che “la Basilicata è stata la prima Regione in Italia a dare indicazioni per la fattiva stabilizzazione dell’intera platea di professionisti e di lavoratori impegnati nella difficile lotta al Covid procedendo, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, alla stabilizzazione di ben l’80% degli aventi diritto poiché in possesso dei requisiti di legge. In sinergia con i direttori generali delle quattro aziende sanitarie lucane– ha spiegato l’assessore – sono state verificate le concrete possibilità di esaurimento delle graduatorie formate con la stabilizzazione delle ulteriori poche decine residue di professionisti del ruolo sanitario che possono essere utilmente inserite nel Servizio Sanitario Regionale. Ciò sarà possibile, secondo quanto già stabilito da una direttiva regionale, dalla unificazione delle graduatorie nel corso dell’espletamento dell’avviso. Nel pomeriggio Fanelli ha inoltre tenuto un fruttuoso incontro con le rappresentanze sindacali durante il quale ha confermato l’impegno, per altro già assunto con la direttiva elaborata dagli uffici regionali, di portare a completo esaurimento, in termini di stabilizzazione, le graduatorie formate da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla specifica legge.” “Non ci saranno esclusi – ha concluso Fanelli. “L’azione sinergica tra Regione, aziende sanitarie e sindacati, nel rispetto delle norme vigenti, è stata e sarà sempre protagonista di tutti i futuri interventi in materia di sanità”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.