Braccia alla Patria e all’Impero per una politica demografica e della famiglia fatta di compensi, in danaro, riduzione delle tasse, facilitazioni e della consegna di medaglie e attestati annotati dall’Unione fascista famiglie numerose ( Uffn), un ente pubblico assistenziale sciolto nel 1945 e confluito nell’ex Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi).A ricordare quella esperienza la foto in bianco e nero di una famiglia numerosa, quella del materano Vito Montemurro, padre di 10 figli (tutti in divisa di balilla e giovani italiane) sposato con Immacolata Petralla. Altri tempi per un ricordo che Francesco Paolo Montemurro, oggi a Rimini , in ricordo del padre e condiviso con i cugini materani. Tra questi Luciano Bianchini, figlio del papà Franco e di Bruna Montemurro, la bimba accanto a piccolo Benito…Montemurro che regge il cartello con il nome della famiglia. Era il 1937. Anno XV dell’era fascista come era nella cronologia dalla marcia su Roma. La storia ha espresso il verdetto sul Ventennio con la nascita della Repubblica, dopo le fasi dell’armistizio e della Resistenza e del referendum istituzionale. Ma il problema delle politiche per la famiglia, del calo demografico e dell’emigrazione restano e si sono aggravati con la crisi economica del Bel Paese. Soluzioni, al momento poche. Incentivi? Tolto il bonus bebè c’è poco, insieme ai permessi per mamma e papà. Asili, costi di servizi, mantenimento , assistenza per un bimbo sono una spesa che non tutte le famiglie ( sempre di meno e con redditi ridotti) possono sopportare. Restano le parole di Francesco Paolo Montemurro e il suo breve post dalla pagina social girata al cugino Luciano. ”…Ieri ho ricevuto questo regalo di valore inestimabile… La famiglia di mio padre al completo negli anni ’30. Papà regge il cartello, un’emozione immensa che vorrei condividere con i miei cari cugini… Purtroppo, di tutti i componenti oggi sono in vita soltanto in due… Onore ai miei nonni che hanno tirato su una famiglia con 10 figli in periodo di guerra… Incredibile ma vero… E’ anche grazie ai loro sacrifici che Matera oggi è quella che è… Grazie, grazie, grazie…” Vorremmo poter riportare altri grazie quando condizioni e situazioni della famiglia italiana saranno mutate. Parlamentarii…se ci siete mettete mano alle politiche del lavoro e per la famiglia, per quelle che ancora si formano. Dieci figli sono un ricordo, ma abbattete i costi per quanti vogliono metterne al mondo, con tutti i costi e i sacrifici che la cosa comporta. Altrove vedi Francia, Germania e Nord Europa le culle sono piene… La cicogna passa oltre. Fatevi un esame di coscienza, aldilà dei commenti di circostanza sui dati Istat.