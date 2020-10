Dal 9 ottobre all’1 novembre lo spazio di Agoragri si animerà con una serie di iniziative gratuite organizzate dall’associazione Agrinetural in collaborazione con Netural Coop e patrocinate dal Comune di Matera. Il progetto si propone di realizzare una serie di eventi all’interno del parco urbano e orto di comunità di Agoragri, luogo ideale per mettere a punto nuove pratiche di condivisione, di animazione cittadina e di coltivazione della terra e delle relazioni, per rigenerare il suolo, tutelare il paesaggio e nutrire la comunità.

Il progetto si apre il 9 ottobre con il ciclo di laboratori Dal Seme Al Seme, aperto ai bambini dai 4 agli 11 anni, che ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla natura, offrendo loro la possibilità di esplorare le sue infinite risorse. I cinque incontri, che permetteranno ai più giovani di scoprire il ciclo di coltivazione delle piante, si terranno nelle giornate del 9, 16, 17, 23 e 24 ottobre per la durata di due ore (dalle 15.30 alle 17.30). La partecipazione è gratuita previa prenotazione.

Non solo didattica all’aria aperta, ma anche condivisione e co-progettazione sono al centro dell’intero progetto. Il 14 ottobre infatti tutta la città è invitata a progettare insieme ad esperti, artigiani ed educatori ciò che insieme sarà valutato utile per implementare lo spazio di Agoragri come bene di comunità. L’incontro è propedeutico ad un ciclo di laboratori in cui verranno realizzati, insieme all’ingegnere e artigiano Davide Tagliabue, i manufatti progettati insieme. Il laboratorio di co-progettazione e autocostruzione rappresenta un’occasione per connetterci l’uno con l’altro e costruire non solo uno spazio a nostra misura ma una comunità: un’occasione per mettere in rete persone e competenze.

All’incontro del 14 ottobre, che si terrà ad Agoragri dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, saranno presenti l’educatrice ambientale Isabella Abate che gestisce il CEA di Moliterno e ha già realizzato diverse aree verdi, Margherita Rizzuto responsabile di AgriGiochiAmo (didattica e comunicazione educativa rurale), l’artigiano Davide Tagliabue che poi realizzerà le opere insieme ai partecipanti, il Presidente di Agrinetural Mimì Coviello, l’architetto paesaggista Lucrezia Didio, le nostre educatrici e tutta la community di Agoragri. I laboratori di autocostruzione si terranno successivamente nella settimana dal 26 ottobre all’1 novembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la città: famiglie, studenti e cittadini temporanei.

Il 28 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà spazio per un altro laboratorio dedicato alla costruzione di un “bee hotel” per api solitarie che si aggiunge al primo esperimento di apicoltura urbana di Matera partito lo scorso anno ad Agoragri. Con l’aiuto di un esperto apicoltore verrà realizzato un ricovero per le api solitarie per favorire la presenza degli impollinatori selvatici in città e tutelare la biodiversità. Bambini e famiglie verranno coinvolti attraverso la raccolta di materiali naturali nell’orto e la preparazione di piccoli manufatti in legno adatti allo scopo.

Per celebrare insieme la nuova comunità che si aggregherà attorno ad Agoragri, il 31 ottobre è previsto un momento conviviale per festeggiare tutti insieme la festa di Halloween e condividere le esperienze laboratoriali. Si dedicherà ancora spazio alla manualità con la decorazione di “spaventose” zucche in pieno stile anglosassone.

Tutte le info sui singoli appuntamenti sono disponibili sulla piattaforma Matera Events e sulla pagina Facebook ufficiale di Agrinetural.

La partecipazione è gratuita. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.