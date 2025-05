Famiglia futura alla Regione: Basta con i due pesi e le due misure…

…e poi dicono che rispunta il campanile tra Matera e Potenza, sede della Regione Basilicata, con vecchie logiche di attenzione e di risorse nei servizi di assistenza a persone affette da disabilità varie che non possono continuare a vivere nelle incertezze , ormai consolidate. La protesta di martedì 20 maggio che l’associazione Famiglia Futura ha organizzato davanti alla sede della Regione a Matera,è la conferma che la questione continua a restare irrisolta, a cominciare da quella mancata risposta su quante siano le persone- con relativo fabbisogno- che vanno assistite. Il nodo è anche qui e si capisce perché quel dato non viene fuori, altrimenti lo strabismo gestionale sarebbe palese, andando a intaccare equilibri consolidati. E su questo tema il silenzio continua a tutti i livelli. Il ‘’faremo e diremo’’ dopo l’approvazione del bilancio e dopo la campagna elettorale per le comunali di Matera…proprio non regge. Il diritto alla cura va tutelato nei fatti, senza ipocrisie ma guardando negli occhi le persone, soprattutto quelle- ragazzi e adulti- che vanno aiutate.



COMUNICATO STAMPA

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER I DIRITTI ALLA SALUTE E ALL’INCLUSIONE

L’Associazione Famiglia Futura raccoglie sostegno e consensi e risponde alla convocazione dell’Assessore Latronico

Sentita partecipazione oggi sotto la sede materana della Regione Basilicata dove, alle ore 17.00, si è tenuta la Manifestazione “Per il Diritto alla Salute e all’Inclusione” indetta dalla Associazione Famiglia Futura ODV. Presenti a sostegno della Manifestazione non solo le famiglie con i bambini e i ragazzi, ma anche gli Angeli del Carro, Pasquale Andrisani coordinatore territoriale del Tribunale dei diritti del Malato, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, educatori, assistenti specializzati, differenti candidati consiglieri, e pubblici cittadini. Sono inoltre intervenuti per dei brevi interventi l’avvocato per i Diritti Umani Angela Maria Bitonti, che sta patrocinando gratuitamente una causa in favore di una famiglia danneggiata dalla sospensione delle terapie, Eustachio Nicoletti per lo Spi Cgil insieme alla Marcia per la Cultura e il Lavoro, i candidati Sindaco Roberto Cifarelli e Domenico Bennardi, e il Presidente della quarta commissione regionale Nicola Morea.

L’Associazione promotrice aveva esteso l’invito anche all’Assessore regionale Latronico, il quale però non è intervenuto. Proprio alla vigilia della Manifestazione Latronico ha diramato un comunicato nel quale si era dichiarato “aperto al dialogo” e “pronto a discuterne”, facendo convocare formalmente Famiglia Futura per lunedì prossimo 26 maggio ad un incontro che sembra “sarà l’occasione per avviare un confronto tecnico approfondito sulle criticità emerse e per valutare insieme le possibili soluzioni”. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della battaglia che i genitori stanno portando avanti da oltre un anno, la presidente dell’Associazione, Federica Aldrovandi, ha risposto a quanto dichiarato dall’Assessore: “In primo luogo vorremo chiarire che la nostra Associazione, come si evince dal nome, è portatrice delle istanze delle famiglie, e non di quelle dei centri accreditati, e ci aspettiamo quindi proposte che soddisfino i bisogni prima di tutto della cittadinanza. Posta questa doverosa premessa, siamo come sempre disponibili al confronto e al dialogo e a mettere a disposizione tutte le nostre competenze per arrivare a soluzioni che siano concrete, soddisfacenti e definitive, anche se essere convocati dopo oltre un anno alla vigilia di questa giornata e a pochissimi giorni dalle elezioni, suona un po’ come un tentativo di rabbonirci.” Aldrovandi ironizza su quanto accaduto riprendendo così: “Se la montagna non va a Maometto, Maometto andrà alla montagna. Sarebbe stato un gesto davvero significativo da parte dell’Assessore intervenire oggi, o quantomeno mandare un suo delegato per un confronto pubblico diretto, ma l’importante è portare a casa dei risultati.



L’Assessore infatti, nelle sue dichiarazioni di ieri, ricorda che ogni anno per le terapie ex art26 la Regione mette in bilancio una somma importante, di oltre 30 milioni di euro, e le dichiarazioni odierne relative all’aumento dei fondi destinati all’ex art26 ci lasciano interdetti. Una cifra importante per una Regione come la Basilicata; noi non chiediamo infatti ulteriori fondi, ma trasparenza ed efficienza, quelle che fino ad oggi sono mancate. Infatti, invece di pensare a come ottimizzare la spesa, privilegiando le terapie ai minori e trasferendo alcune patologie croniche dell’adulto all’articolo 25 per generare risparmio da cui pagarsi l’incremento, si preferisce aumentare i soldi a pioggia, continuando ad alimentare un sistema inefficace ed iniquo. È imprescindibile ormai che chi di dovere faccia controlli a tappeto sia sulle prestazioni realmente erogate da tutti i centri lucani, sia sulla loro corrispondenza a quanto prescritto dagli specialisti delle Aziende Sanitarie, ovvero i famosi fabbisogni. Solo così si può fugare ogni possibilità di mancata presa in carico, spreco o peggio ancora speculazione, e appianare la vergognosa sperequazione che ancora oggi relega i cittadini materani ad una discriminazione inammissibile.” Un invito quindi a dare risposte concrete e tangibili, in assenza delle quali l’Associazione si dice pronta ad una stagione di azioni forti delle quali questa manifestazione è solo il primo passo.



Sempre Aldrovandi infatti afferma; “L’Assessore parla di “impegno concreto da parte della Regione”; vogliamo vedere in cosa si sostanzia, dopo oltre un anno, questo impegno concreto, quali sono le soluzioni, le determine, i risultati tangibili ottenuti fino ad oggi. Il 26 ci aspettiamo un tavolo tecnico che a partire dai fabbisogni, e dalla legge regionale del 2/01/2025, discuta quantomeno di una bozza di delibera in cui distinguere ambulatoriali da domiciliari, distinguere gli ambiti provinciali. In assenza di regole chiare, infatti, si consente alle strutture di scegliersi i pazienti, penalizzando i minori e tradendo il diritto alla salute. Aspettiamo quindi una delibera efficace entro i primi di giugno. L’Assessore Latronico e il Direttore Asm Friolo hanno più volte dichiarato di aver consegnato alla Direzione i fabbisogni, ma noi non li abbiamo ancora mai visti, pertanto senza questi dati è inutile ipotizzare alcunchè. Se l’incontro di lunedì non sarà dirimente, e se non avremo risposte concrete, andremo avanti con sempre più fermezza e determinazione.” Famiglia Futura, infatti, si dice pronta ad arrivare alla Suprema Corte dell’Aia per veder riconosciuto un Diritto fondamentale ed inalienabile come quello alla Salute e all’Inclusione.

Matera, 20.05.2025 Per l’Associazione Famiglia Futura OVD

Federica Aldovrandi

Presidente