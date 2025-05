Fame, sangue e tanti interessi… per non dimenticare

Un invito a continuare dalla piazza di Matera, https://giornalemio.it/cronaca/teli-bianchi-in-piazza-a-matera-per-richiamare-lattenzione-sulla-carneficina-di-gaza/ ,con tanti sudari bianchi simbolo del massacro di civili in corso a Gaza, gli interventi della gente con un ricordo, una testimonianza sulla sofferenza delle donne, dei bambini, sugli interessi locali e internazionali, i traffici di armi ,i silenzi dell’Europa e dell’Occidente , il ruolo spesso equivoco e spesso poco credibile di Paesi che dovrebbero mediare tra le tante situazioni ribollenti del Medio Oriente. Da piazza Vittorio Veneto un impegno preciso a non voltarsi dall’altra parte, ricordando che Matera è città della ”Pace e dei diritti umani”, con un invito – come abbiamo sentito a conclusione del flash mob- al prossimo sindaco e consiglio comunale ad approvare un ordine del giorno a sostegno delle popolazioni di Gaza. Un invito a non voltarsi dall’altra parte, a fare pressione sul Governo centrale, affinchè rispetti e applichi la Costituzione per quanti soffrono, per un massacro che va fermato, con tante, troppe vittime innocenti – a cominciare dai bambini. C’erano anche in piazza, con un cartello a ricordare le migliaia di coetanei che non hanno avuto la possibilità di vivere, con un disegno preciso di annientamento. E che dire degli operatori umanitari e dei giornalisti uccisi, per evitare che facciano fino in fondo il proprio dovere? Non lasciare testimoni…Servono verità e giustizia, chiedendo conto di responsabilità, irresponsabilità, connivenze, silenzi che continuano a favorire una guerra a senso unico, che calpesta dignità, vito e futuro di gente inerme. Due popoli e due Stati? Dove sono Onu, Unione Europea? Sotto il sudario dell’ipocrisia…