Falò a Matera. Resiste quello di San Giuseppe Artigiano

Piu passano gli anni e più si riduce lo ”spontaneismo” organizzativo di un tempo, che coinvolgeva i ragazzi di borghi e quartieri, che accatastavano legna, tavole del comparto edile, rami di altro e tutto quanto si poteva bruciare… per il ‘falò” di San Giuseppe. Consuetudine fortemente regolamentata tanto da scoraggiare gli organizzatori, come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/a-san-giuseppe-zeppole-e-falo-dordinanza/ citando l’ordinanza del commissario prefettizio. Per cui o si rispettano quelle norme o ne se ne fa nulla. In un terreno in prossimità della parrocchia di San Giuseppe Artigiano continuano a mantenere viva la tradizione, grazie alla organizzazione dei volontari del comitato festeggiamenti. Così in uno spazio recintato la pira di legno, dopo la funzione religiosa della sera, ha brillato nella notte fredda con il fuoco che ha bruciato via via la legna. Adulti e bambini ”incantati” a indicare fiamme e faville che hanno ridotto la catasta in cenere. E c’è stata anche la possibilità di consumare un panino con salsiccia, preparato dai volontari. Nel resto della città poco o nulla. Falò al borgo Venusio, per segnare il passaggio dall’inverno alla primavera, verso la purificazione. Un tempo e in continuità con i riti dell’antichità. Oggi con il cambio delle stagioni e le ferre direttive regolamentari tante cose sono cambiate, insieme alla difficoltà di reperire il materiale da ardere. Un altro segno dei tempi…