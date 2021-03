La Delegazione FAI di Matera, con il contributo dell’Associazione Amici del FAI, promuove un corso di formazione per mediatori artistico-culturali rivolto prevalentemente a cittadini nati all’estero, che vivono stabilmente a Matera e che siano interessati a partecipare alle attività interculturali proposte dalla Delegazione nel territorio.

La Presidente Regionale del FAI Basilicata e Capo della Delegazione FAI di Matera, Rosalba Demetrio, dichiara:

“Sono molto lieta di annunciare l’avvio di questo progetto a Matera, che si trova in posizione strategica rispetto al Mediterraneo ed è idealmente ponte con i Paesi dello stesso bacino, espressioni diverse di una cultura di cui si intende mettere in rete e valorizzare la comune matrice e identità. Il patrimonio artistico e culturale può essere un importante volano di inclusione sociale. L’UNESCO, il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea hanno dedicato un’attenzione sempre più ampia al rapporto tra cultura e coesione sociale e alla promozione del dialogo interculturale. Questo è ormai da più di un decennio anche un obiettivo del FAI, che persegue attraverso l’attivazione di corsi di formazione per mediatori artistico-culturali di diversa provenienza geografica e culturale e attraverso la narrazione di luoghi del territorio rivolta ai nuovi cittadini di origine straniera, con l’obiettivo di promuoverne il senso di appartenenza alla comunità”.

Il corso, realizzato in collaborazione con Casa Noha, Bene FAI a Matera, nell’ambito del progetto FAI Ponte tra culture, intende favorire il coinvolgimento di persone di nazionalità diverse e far conoscere a cittadini di origine straniera che vivono in Italia il patrimonio artistico e culturale del Paese, per costruire – attraverso questa conoscenza – un dialogo e un legame più profondi con la comunità locale.

Le iscrizioni al corso sono aperte fino all’11 aprile 2021 a un massimo di 16 partecipanti.

Dalla prima settimana di maggio sono previsti 6 incontri “in aula” presso Casa Noha, che saranno arricchiti da visite ai musei e ad altri luoghi significativi del territorio. Il corso prevede anche due laboratori volti a realizzare un elaborato finale che potrà essere divulgato in Rete.

Per informazioni: matera@delegazionefai.fondoambiente.it

Tel. +39 331 398 9911

Il bando completo e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito ufficiale del FAI:

https://www.fondoambiente.it/eventi/corso-di-formazione-per-mediatori-artistico-culturali-10535-2021