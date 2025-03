FAI, FLAI e UILA a confronto con la Regione Basilicata sulla Forestazione (cantieri a maggio)

Si è riunito a Potenza l’Osservatorio regionale sulla Forestazione alla presenza dell’assessore alle Politiche agricole, forestali e alimentari Carmine Cicala, del direttore generale Vittorio Restaino e del presidente del Consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. I sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil in una nota informano che “hanno posto al centro della discussione le modalità con cui la Regione Basilicata intende affrontare le tematiche innescate dalla legge 166/24 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano per l’uso reiterato dei contratti a termine) sottolineando che il confronto con la Regione su tale materia resta una prerogativa imprescindibile.

Nel corso dell’incontro, la Regione ha ribadito che la maggior parte dei cantieri forestali partirà a maggio 2025, mentre alcune squadre specializzate saranno operative già da subito. Fai, Flai e Uila hanno inoltre concordato con l’assessore Cicala e il Consorzio di Bonifica di svolgere incontri mensili, per costruire un dialogo costante e proficuo ed evitare di dover rincorrere le emergenze, prospettando un percorso più deciso e un approccio più lungimirante. Il prossimo incontro è fissato per il 28 marzo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.