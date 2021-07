Il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota, sarà a Matera giovedì 29 luglio per presenziare al consiglio generale della federazione regionale che sancirà il passaggio di consegne tra Vincenzo Cavallo, eletto lo scorso 18 giugno segretario generale della Cisl Basilicata, e il nuovo gruppo dirigente. I lavori si apriranno alle 9:30 a Casa Cava. “Consegno al futuro gruppo dirigente della Fai un’organizzazione che in questi anni è maturata nelle idee, nelle persone e nella capacità di essere punto di riferimento in un’epoca di grande disorientamento”, scrive in un messaggio agli iscritti il segretario uscente Cavallo che aggiunge: “In Basilicata la Fai è cresciuta in termini di iscritti e in termini di consenso, diventando un punto di riferimento dentro le più importanti realtà aziendali della regione. Siamo la prima organizzazione sindacale in Barilla e Fonti del Vulture. E non lo siamo diventati per caso, bensì perché dietro c’è stato un costante investimento sulle persone e sulle competenze”.