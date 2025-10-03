Fai Cisl Basilicata butta fango sullo sciopero odierno. Se questo è un sindacato….

La deriva della Cisl verso un appiattimento sulle posizioni del governo in carica è in atto da tempo e abbiamo già avuto modo di rilevarlo in precedenza sulla base di altre prese di posizioni simili a questa che segue. Ma è sempre davvero sconcertante vedere una sigla “sindacale (?)” che gode come un riccio a sottolineare un presunto flop di uno sciopero indetto da altre organizzazioni dei lavoratori, prendendosi la briga di riportare certosinamente i dati che lo dimostrerebbero (secondo loro). Non provando alcuna vergogna a fronte di uno sciopero che per il tema delicato di cui si è fatto carico ha trovato una massiccio consenso in tutto il paese compreso la Basilicata. Non provando alcuna vergogna di riproporre le stesse argomentazioni del governo Meloni sia sugli aiuti umanitari (quelli che loro avrebbe detto che potevano consegnare subito….mica come la flotilla, ma perchè non lo fa se è così facile?) che sulla denigrazione dell’utilizzo dell’arma dello sciopero in queste occasioni così delicate e pregnanti per tutta una serie di valori e diritti. Se questo è un sindacato….noi siamo Babbo Natale! Ecco a seguire, per onor di cronaca, la prosa di quella che sembra essere una velina a sostegno del governo e della canea scatenata contro la marea di cittadini che hanno dimostrato di capire molto meglio ciò che sta accadendo e cosa occorre fare. “Sciopero Cgil e Usb adesione dello 0,3% su 1915 addetti dell’agro-alimentare. –si legge nella nota– Dai lavoratori un messaggio che non serve incendiare le piazze ma bisogna riscaldare i cuori della popolazione di Gaza attraverso aiuti umanitari come promossi da Fai e Cisl. Il dato che emerge dalle adesioni allo sciopero vicino allo zero indetto da Cgil e Usb dimostra con chiarezza che i lavoratori e le lavoratrici della Basilicata del settore agroalimentare hanno capito che la natura della protesta aveva soltanto il sapore di una protesta politica, ideologica e che non avrebbe fatto avanzare di un centimetro la risoluzione del conflitto in medio oriente ne avrebbe alleviato le sofferenze del popolo palestinese. Lo testimonia il dato che viene fuori dalle grandi realtà industriali del settore alimentare e della forestazione: FERRERO: su 341 addetti solo 4 scioperanti;

BARILLA: su 138 addetti 0 scioperanti; COCA COLA: su 90 addetti 0 scioperanti;

CONSORZIO DI BONIFICA FORESTAZIONE: su 586 addetti 0 scioperanti;

CONSORZIO DI BONIFICA IDRAULICO: su 198 addetti solo 2 scioperanti. Premesso che va sempre rispettato il diritto allo sciopero che è di chi lo esercita, ma un dato così basso di adesione dovrebbe far riflettere soprattutto le organizzazioni sindacali che lo hanno indetto. I lavoratori hanno ben chiaro quali sono state le ragioni della FAI CISL di non aderire, perché la protesta fine a se stessa non avrebbe portato nessun beneficio alle condizioni del popolo di Gaza. Come Fai Cisl pensiamo che non servono azioni simboliche fine a se stessi anche perché non basterebbe un solo sciopero per fermare la guerra nè a Gaza nè tantomeno in Ucraina come in tante parti del mondo. Serve è un’alleanza sociale per la pace che vede la responsabilità di tutti i paesi, di tutto il mondo del lavoro, per realizzare una pace soprattutto duratura nel tempo che assicuri libertà per tutti i popoli. Come Fai della Basilicata insieme alla Cisl continueremo a lavorare per mandare aiuti concreti a Gaza sia attraverso la Croce Rossa, che attraverso l’iniziativa messa in campo dalla federazione nazionale “pane per Gaza”.”

