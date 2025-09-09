martedì, 9 Settembre , 2025
Cronaca

FAI Basilicata e Casa Noha – Open Day rivolto alle Scuole 2025-2026

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Come ogni anno a settembre il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione, incontra il mondo della Scuola per presentare l’offerta didattica progettata per l’anno scolastico 2025-2026, in forma di Open Day all’interno dei propri Beni, rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti, con accesso libero su prenotazione.
In Basilicata la Presidenza Regionale FAI Basilicata e il Bene FAI Casa Noha, nel pomeriggio di mercoledì 10 settembre, alle ore 17.00 (Scuola Infanzia e Primaria) e alle ore 18.30 (Scuola Secondaria I e II Grado), promuovono un Open Day per Dirigenti Scolastici e Docenti, Delegati FAI Scuola e Tutor FAI a Matera, presso Casa Noha.
Saranno presentate le attività didattiche previste dal FAI per il nuovo anno scolastico e alcune importanti proposte che la Presidenza Regionale FAI Basilicata e Casa Noha rivolgono alle Scuole di ogni ordine e grado della nostra Regione.
Le Scuole interessate alle attività educative del FAI su Ambiente, Paesaggio, Valorizzazione, ma anche Giornate FAI di Primavera e d’Autunno, Giornate FAI per le Scuole, laboratori didattici e tanti altri contenuti, potranno fare riferimento alla Direzione Regionale FAI della Basilicata, alla Segreteria Regionale FAI Puglia e Basilicata, a Casa Noha, alle cinque Delegazioni FAI e ai Gruppi FAI della rete territoriale lucana.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione a questo link
https://fondoambiente.it/eventi/open-day-per-docenti-proposte-didattiche-nei-beni-del-fai
Per informazioni:
scuola@basilicata.fondoambiente.it
fainoha@fondoambiente.it

