Fabio Mancini School Project al Parlamento di Strasburgo per le nuove generazioni

Fabio Mancini, l’iconico supermodello italiano, volto storico della maison di Giorgio Armani e filantropo, ha avuto l’onore di leggere la Dichiarazione di Strasburgo durante la Founding Assembly of Europa Power Initiative con il patrocinio del presidente di Francia Emmanuel Macron e del presidente della repubblica Italiana Sergio Mattarella, svoltasi presso il Parlamento Europeo il 26 e 27 novembre 2025.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo politico, civile, economico, artistico e universitario, unite nel promuovere valori fondamentali per le nuove generazioni e per una cooperazione che concretizzi un nuovo potere in Europa.

Alla presenza del presidente di EuropaNova Guillaume Klossa e di Mariya Gabriel, la Dichiarazione sottolinea l’importanza di costruire un’Europa democratica, globale e sostenibile, capace di affrontare le sfide attuali e future.

Il supermodello Fabio Mancini e il prof. Paolo Gentiloni, insieme per rappresentare l’Italia, hanno sottolineato che il futuro dell’Europa è legato alla capacità di investire nei valori di libertà, democrazia e giustizia sociale, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni in questo percorso.

È fondamentale che le nuove generazioni apprendano e condividano questi valori, affinchè possano diventare protagonisti nella costruzione di una società equa e responsabile, mission e vision questa, del progetto sociale Fabio Mancini European School Project.

La Dichiarazione richiama all’azione, invitando tutti a unirsi per costruire una Europa forte, in grado di garantire un futuro migliore per tutti, valorizzando il proprio patrimonio culturale e promuovendo un’educazione che prepari i giovani a essere cittadini attivi e consapevoli. Solo attraverso una mobilitazione gentile ed un impegno collettivo sarà possibile affrontare le sfide globali e creare un mondo migliore per le generazioni presenti e future.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.