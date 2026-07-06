Fabio Mancini rende omaggio a Rodolfo Valentino alla Camera dei Deputati nel centenario della sua scomparsa

Un tributo al mito senza tempo di Rodolfo Valentino, tra cinema, cultura, arte e innovazione. Nella serata di ieri la Camera dei Deputati ha ospitato “Il mito di Rudy”, evento dedicato al centenario della scomparsa del celebre attore del cinema muto, nato a Castellaneta e divenuto una delle più grandi icone della storia del cinema mondiale.

Tra i protagonisti dell’iniziativa il supermodello internazionale Fabio Mancini, storico volto della maison Giorgio Armani, filantropo e scrittore, che ha reso omaggio alla figura di Valentino, interpretandone i valori e l’eredità culturale davanti a istituzioni, personalità del mondo della cultura e dell’informazione.

L’evento, ospitato nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, è stato promosso dal Lions Club Castellaneta nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Rodolfo Valentino, con l’obiettivo di valorizzarne il patrimonio artistico e culturale e trasmetterne il messaggio alle nuove generazioni.

La manifestazione ha proposto un percorso multidisciplinare capace di intrecciare cinema, letteratura, arte e nuove tecnologie. Durante l’incontro è stato infatti proiettato un docufilm realizzato con l’impiego dell’intelligenza artificiale da Leonardo De Carlo e Antonio Ludovico, mentre lo scrittore Aurelio Miccoli ha presentato il suo volume Il giovane Rodolfo, dedicato agli anni della formazione del futuro divo hollywoodiano.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’onorevole Dario Iaia, deputato della Repubblica, e del presidente del Lions Club Castellaneta, Giovanni Lombardi.

Successivamente sono intervenuti Antonio Ludovico, presidente della Fondazione Rodolfo Valentino, lo scrittore Aurelio Miccoli, l’attore e regista Paolo Orlandelli, l’artista Corrado Veneziano, il supermodello Fabio Mancini, il direttore Daytime Rai e scrittore Angelo Mellone e il giornalista Francesco Specchia. Le conclusioni sono state affidate al presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone.

Nel suo intervento, Fabio Mancini ha offerto una riflessione sul significato della bellezza, interpretandola come un valore che supera l’aspetto estetico e si traduce in determinazione, impegno e capacità di inseguire grandi obiettivi. Un messaggio ispirato proprio alla figura di Rodolfo Valentino, simbolo di eleganza, talento e successo internazionale, ancora oggi capace di rappresentare un modello positivo per le nuove generazioni.

L’incontro è stato introdotto e moderato da Maria Terrusi, referente del Progetto Valentino del Lions Club Castellaneta.

L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti più significativi del programma dedicato al centenario della scomparsa di Rodolfo Valentino, riaffermando il valore universale della sua figura artistica e contribuendo a mantenere viva la memoria di un uomo che, a cento anni dalla sua morte, continua a essere un’icona del cinema mondiale e un motivo di orgoglio per la sua città natale, Castellaneta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.