Fabio Di Benedetto è il Presidente della Sezione Unionservizi di Confapi Matera.

Fabio Di Benedetto, titolare dell’azienda Minerva & Co. Sas di Pisticci, operante nel settore delle lavanderie industriali, è stato eletto lunedì Presidente della Sezione Unionservizi di Confapi Matera. “La Sezione Unionservizi -si spiega in una nota- raggruppa le imprese che operano nei settori dei multiservizi (servizi ecologici, di pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde), degli impianti di lavaggio e noleggio dei tessili per uso alberghiero, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, della promozione culturale, dei parcheggi, della vigilanza privata e portierato, della consulenza aziendale e servizi reali alle imprese. Si tratta dunque di una Categoria variegata e consistente, che assomma numerosi dipendenti e su cui Confapi Matera punta molto per rilanciare le attività economiche. Fabio Di Benedetto è stato eletto Presidente per il prossimo triennio con votazione dell’Assemblea all’unanimità.” “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia concessami” – ha dichiarato il Presidente Di Benedetto. “Per le aziende di servizi nel prossimo futuro si apriranno nuove opportunità di lavoro e di crescita; sarà nostro compito, come Associazione, tutelare al meglio i diritti delle imprese nel complesso rapporto con la pubblica amministrazione e assecondare lo sviluppo che riguarderà diversi settori dei servizi. Unionservizi, infatti, è una Categoria eterogenea, che racchiude imprese operanti in molti ambiti dei servizi e che è trasversale a tutte le altre Categorie. Per questo motivo dobbiamo cogliere questa poliedricità e versatilità delle nostre aziende per avviare un confronto con la Regione Basilicata che porti all’emanazione di misure di agevolazione che abbiano una maggiore rispondenza alle esigenze delle imprese che intendono investire. L’eterogeneità della Sezione può tornare utile per fungere da volano per diversi settori specifici”. L’Assemblea ha, inoltre, eletto nel Consiglio Direttivo: Mauro Scioscia (Istituto di Vigilanza L’Aquila), Antonello Di Gioia (AV Broker Srl), Tonia Scalera (Green Line), Vincenzo Pellettieri (Kaizen Studio Srl), Michele Grieco (Sisas Service Srl), Nicola Recchia (Valbasento Servizi Srl), Nunzio Vivilecchia (XXL Global Service). Vicepresidente della Categoria è stato eletto Rocco Festa (Erreffe Progetti Srl).”

