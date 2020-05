Per alcuni è un sogno nel cassetto, per altri un fallimento e per altri ancora, sopratutto nella politica locale dalle aule del consiglio comunale a quello regionale di ieri e di oggi, è un ramo secco, un’opera inutile e quel ” a Matera” non serve ripetuto quando occorre…la dice tutta come il progetto di collegamento di Matera alla rete nazionale delle ferrovie dello Stato sia come la tela di Penelope. Antonio Serravezza non ci sta e mette in fila una serie di considerazioni, denunciando il degrado delle opere e la stazione fantasma di La Martella con tanto di parcheggio realizzato lo scorso anno. E non basta il contentino, tutta immagine di Matera 2019, di ribattezzare ” Matera-Ferrandina” la stazione della Valbasento con il transito del Freccia Rossa. Sì la tempistica dice che per il 2024 un treno arriverà al borgo La Martella, ma ad oggi- e dubito che ci possa essere- un progetto ”noto” per il prolungamento di quella linea da La Martella in direzione Adriatica per chiudere il cerchio. Ipotesi, che restano nel cassetto, nonostante l’encomiabile azione del Comitato ferrovia a doppio binario del passato e quello dell’Associazione Matera ferrovia nazionale del presente. Appelli nel vuoto con brevi parentesi sullo stato dei lavori lungo la Ferrandina-Matera, un cantiere che ha richiesto oltre 600 miliardi delle vecchie lire, con tre imprese fallite e altri milioni di euro in corso di investimento. Nel contempo si è andati avanti con il potenziamento delle Fal e con la megastazione di piazza della Visitazione e con l’opera di integrazione gomma-ferro parcheggio di Serra Rifusa. Paradossi? Altri binari, altre volontà. Il treno (quello vero) a Matera come lo definisce Serravezza un giorno arriverà. Ma questo non si sa…come ripete una nota canzone di Sergio Endrigo che parla di navi in partenza o in arrivo. Cambia poco. Serve senso pratico e un pizzico di humour magari attivando un tour con un trenino panoramico, come gira a Gardaland per esempio, e che Matera ha avuto in tour 15 anni fa. Ma non sarebbe male rispolverare i vecchi plastici con trenini, per la gioia di grandi e piccini. Erano i modelli della Riva Rossi, con locomotive, motrici e carrozze di ogni colore, finanche l’Orient Express. Quello è arrivato per una stagione di restauri alla Ferrosud. Altra storia su ferrovia, fallimentare (per ora) anche quella.



EPPURE UN GIORNO IL TRENO (QUELLO VERO) ARRIVERA’

Tutti parlano e scrivono come se il treno non dovesse mai arrivare eppure la stazione c’è. Quindi un giorno il treno (quello vero) arriverà? C’è, mi pare, anche un comitato che si dava da fare per far arrivare la Ferrovia dello Stato da Ferrandina a Matera. I lavori erano previsti per il 2020 per giungere all’attivazione definitiva del collegamento con la linea nazionale nel 2022. Non si sente più nulla e non si sa se c’è ancora un cantiere operativo. Tanti milioni e tante chiacchere. Comunque se non c’è il treno si può usare al suo posto un servizio di bus sostitutivi come un qualsiasi Frecciarossa che ti porta sul treno da e per Salerno. Ma poiché, come scriveva Ennio Flaiano, in Italia “non c’è nulla di più definitivo del provvisorio” tutti fanno come se il treno (quello vero) non arriverà mai al capolinea. Quella stazioncina abbozzata e solitaria resterà lì come simbolo di coloro che hanno sognato il fischio del capo stazione? Tutti ci vogliono e tutti non vogliono. Siamo tra due fuochi. Chi ci vuole usare come attrazione per business e chi non è interessato perché fuori dal raggio di azione perché sbilanciato verso il Tirreno. Ormai lo abbiamo capito, siamo sotto il fuoco amico e meno male che ci da una mano la vicina Puglia! Dimenticavo. Volevo ricordare che la stazione di Matera-La Martella ha offerto, per l’evento storico di Matera 2019, un grande parcheggio ancora lì, solo soletto, costato 300 mila euro che per contratto doveva essere smantellato entro aprile 2020. Un’opera mai utilizzata!

Per il momento, avanzo una proposta minima, a costo zero: arruolare capre e pecore per brucare le erbacce lungo tutta la tratta Matera Ferrandina.