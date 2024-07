Ex Caserma forestale di Matera ultimo atto. Quanti ricordi

L’escavatore è parcheggiato nel cortile pronto ad attivare la benna e a demolire quel vecchio edificio della Prima Repubblica di via Nazionale, che a Matera ha ospitato fino a 10 anni fa la caserma del Corpo Forestale. Al suo posto sarà realizzato un moderno edificio residenziale. E’ domenica e il silenzio, il caldo che supera i 40 gradi, invitano ad andare indietro con la memoria quando quegli uffici brulicavano della sapiente attività di agenti e dirigenti, che hanno lasciato un grande ricordo tra quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali. Citiamo per tutti i dirigenti del tempo Giulio Cocca(scomparso nel 2018, il generale (oggi in congedo) Giuseppe Giove che ha guidato la regione carabinieri forestali dell’Emilia Romagna, fino ad Angelo Raffaele Manicone generale del raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Un impegno continuo a difesa del territorio e con un continuo rapporto con la gente nella sensibilizzazione delle campagne antincendi e nella tutela dell’ambiente. Ma ricordiamo la presenza in quel sito, fino alla prima metà degli anni Settanta, degli operai dei cantieri di forestali pronti a curare le aiuole della caserma. Un pezzo di storia di Matera e del Corpo forestale finito nell’archivio della memoria, che ci piace ricordare nell’esempio quotidiano dato da quanti hanno operato e operano per la salvaguardia di boschi, pinete e per contrastare l’ uso illegale dell’ambiente.