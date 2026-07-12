Ex asilo piazzetta Garibaldi. Spazio ideale per giovani e associazioni

E non sarebbe male cominciare con il riflettere su una possibile destinazione d’uso di qell’edificio degli anni Trenta , per evitare atti vandalici o occupazioni abusive come accaduto in altre zone degli antichi rioni di tufo, in attesa che bandi e regolamenti prendano corpo e siano fatti in modo per un concreto utilizzo di spazi e contenitori. Del resto tenere vuoto il patrimonio immobiliare ha un costo per la collettività. L’ex asilo di piazza Garibaldi, dopo la recente revoca dell’assegnazione all’Asi, è tra questi.E l’asilo, ripercorrendo la storia recente, è segnata da occasioni mancate. Durante la seconda giunta guidata dall’ex sindaco Francesco Saverio Acito l’immobile venne assegnato al Teatro dei Sassi, che nel 2008 decise di ”autoesiliarsi” dopo il contenzioso con l’Amministrazione comunale del tempo,seguito fino al 2014 dalla presenza del Centro sociale autogestito ”Le Fucine dell’Eco, poi lo sgombero . Seguì il recupero dell’immobile e di un progetto di recupero- poi accantonato- per farne sede di pronto soccorso, dei presidio dei vigili del fuoco e della polizia locale durante l’anno di Matera capitale europea della cultura. Sembrava la volta buona, nei mesi scorsi, per un progetto dell’Agenzia spaziale italiana. Saltato anche questo, con la revoca dell’assegnazione di quegli spazi all’Asi, che ci ha ripensato sul progetto di realizzare nei Sassi un laboratorio di robotica che, effettivamente, sembra davvero poco idoneo per quella iniziativa. Da qui l’atto conseguenziale dell’Amministrazione comunale con tanto di delibera pubblicata sull’albo pretorio https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27683114. E allora dall’asilo a funzioni per l’associazionismo o per consentire ai giovani di avere uno spazio incontro o per realizzare, esibirsi per iniziative culturali o di partecipazione. Una esigenza sentita. Ricordiamo l’esperienza pionieristica attuata negli anni ’90 nei rioni Sassi, a Palazzo Acito, in via Fiorentini, dalla giunta guidata dall’ex sindaco Mario Manfredi.