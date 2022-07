Evviva Maria ! Evviva Matera! e il 2 Luglio non si tocca…

…ma a patto di ripiegarsi e subito, il ferro si batte quando è caldo, per valutare quanto di positivo è stato fatto in due mesi appena di organizzazione e quanto si deve ancora fare sul per consentire alla Festa del 2 Luglio di svolgersi con il minor numero di preoccupazioni, in sicurezza (aspetto importante) e ripristinando i momenti consolidati della tradizione. Lo diciamo dopo aver vissuto, ormai da mezzo secolo, il giorno più lungo dei materani, il 2 luglio. I nodi sono gli stessi che hanno caratterizzato la vigilia ( aspetti legati all’ultima fase della processione serale con assalto al carro trionfale, i fuochi d’ artificio e la processione dei pastori) di un appuntamento, comunque, riuscito per l’impegno di tanti : dall’Associazione Maria Santissima della Bruna all’Amministrazione comunale, dalla Questura e Prefettura all’associazione Angeli del Carro, confraternita dei Pastori, Associazione Ergghiò e volontari.

Fuori dall’elenco dei ringraziamenti la Regione Basilicata, nei suoi addentellati territoriali subregionali, assente nella processione serale del 2 luglio nei vertici (dal presidente, presente però in mattinata in Cattedrale, agli assessori) che hanno evitato la contestazione di piazza…Prassi annunciata che ha colpito in maniera indiscriminata amministratori e consiglieri comunali locali, alcuni parlamentari e consiglieri regionali. Una bordata di fischi sull’onda lunga di quello che poteva essere fatto ( ci riferiamo al divieto di svolgere i fuochi a Murgia Timone) e non è stato fatto. Se le campane del campanile continuano a suonare a martello non meravigliamoci, visto il disinteresse anche su altri temi come il depotenziamento dell’Ospedale di Matera, cominciato con le giunte di centrosinistra e continuata con l’attuale di centrodestra. I nodi vengono al pettine e comunque si andrà al voto: i materani non dimentichino.

I fuochi allo stadio, belli, intensi, e complimenti alla ditta Chiarappa di Cerignola( Foggia) non sono potuti essere apprezzati come sarebbe stato sullo scenario naturale dei Sassi e della Murgia, vista la scelta-obbligata di farli celebrare a porte chiuse. Concittadini e turisti con il naso all’insù e alcuni come mest Rino Malcangi, che li ha apprezzati dal balcone di casa, in via Marconi.

E, a proposito di Sassi, la processione dei Pastori, tornata a svolgersi al piano- sempre per motivi di sicurezza- ha lasciato l’amaro in bocca per quella rinuncia. Visto lo ”sgranamento” inevitabile della processione al Piano e le perplessità nella scelta dei luoghi ( è stato il caso del rione Spine Bianche) dove far svolgere lo spettacolo di fuochi pirotecnici. E veniamo alla sera. Tutto bene alla partenza, per gli aspetti religiosi con la benedizione di Mons Giuseppe Antonio Caiazzo e organizzativi e un don Francesco Di Marzio, che ha animato l’attesa della partenza con tanti ”Evviva Maria!” .

Euforia tra la gente al seguito del carro trionfale e misure di sicurezza giunte puntuali con il primo transennamento di accesso a via XX Settembre cominciato alle 21.40. Poi la prosecuzione del carro fino in cattedrale per i tradizionali tre giri, il taglio della prua da donare all’auriga e l’avvio del ritorno del manufatto di cartapesta in piazza Vittorio Veneto. Tutto bene fino agli ultimi 150 metri, dove hanno sostato in cavalieri. Erano le 23.30 e si pensava, seguendo anche la diretta di Trm, che al massimo in 15-20 minuti, il carro potesse fare l’ingresso in piazza per l’ultimo saluto. Ma, da quanto abbiamo appreso, si è aperta una falla nel sistema organizzativo che ha imposto di rimediare per evitare assalti anticipati. Fasi concitate, sopralluoghi, verifiche, e poi il disco verde dopo mezzanotte. Il manufatto di cartapesta finalmente è giunto all’ingresso della piazza, con gli assalti della gente cominciati da vari versanti e la calca che accompagna quella tradizione liberatoria.

Non sono mancati strascichi di polemiche e, purtroppo, anche apprensione per un poliziotto accasciatosi a terra più avanti ,oltre il centro della piazza. E’ stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Auguri di pronta guarigione.



Per Matera è stata la festa della Bruna della ripresa, dopo due anni di pandemia, che si è conclusa con un ”ce l’abbiamo fatta ” e ”Il 2 luglio” non si tocca. Sì ma occorre lavorare per preservarlo, mettendo da parte strumentalizzazione e la mediocrità delle ”spighe vacanti”.