Evviva, la “cupola” è stata restituita all’Associazione Fede e Tradizione

Come si dice “tutto è bene quel che finisce bene“! E così la brutta vicenda della scomparsa della cupola del Carro trionfale della Bruna, “strazzata” dai soci dell’Associazione Fede e tradizione, depositato in un luogo e poi scomparso si è risolta al meglio. E’ tornato in possesso dei legittimi proprietari. E’ quanto comunica il sodalizio con una nuova nota in cui si legge “L’ Associazione materana “Fede e Tradizione” ringrazia i giornali per la diffusione, la cupola è ritornata a noi.

Il presidente Marco Rubino dichiara : la cupola, dedicata a Mattia Stano, è tornata a noi. Grazie!

Grazie per averci contattati e riconsegnato il nostro “pezzo” del carro, “strazzato” con tanta fatica e lavoro di squadra.

Evviva, sempre, la Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna. Grazie ai materani, persone per bene.

Continuiamo a vivere il 2 luglio nel rispetto della tradizione. Teniamo accesa la nostra devozione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.