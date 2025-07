Evviva don Ben , il nuovo Arcivescovo nel cuore dei materani…

…e di una Arcidiocesi che lega Matera a Irsina alla diocesi di Tricarico. Quel ‘’ Evviva don Ben’’ ,-il diminutivo del nuovo Pastore Benoni Ambarus, accolto dal clero in piazza del Sedile fino a piazza Duomo dove ricevuto i primi applausi di benvenuto. Tra di loro anche una famigliola rumena con un cartello e una frase che sintetizziamo ‘’ Sto arrivando da te. Non aver paura. Ti accogliamo con gioia’’. Come ha fatto il sindaco Antonio Nicoletti nel discorso di benvenuto a nome dei rappresentanti istituzionali https://giornalemio.it/cronaca/nicoletti-a-mons-amabarus-don-ben-la-stavamo-aspettando-e-matera-la-sorprendera/ . E poi è toccato a Don Ben ringraziare, come riportiamo in altro servizio , prima di entrare in Cattedrale- ”Siamo sale e lievito del Regno; il Signore e il costruttore e il suo progetto di amore è più forte delle fatiche e degli sconvolgimenti”. Con queste parole monsignor Benoni Ambarus, nuovo Arcivescovo Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, ha salutato a Matera la comunità locale al termine della celebrazione della Messa in cattedrale, alla quale hanno assistito centinaia di persone in piazza Duomo che hanno seguito l’evento da un maxischermo. ” Non cediamo alla rassegnazione -ha detto il nuovo presule, che succede a mons Antonio Giuseppe Caiazzo- ma ancoriamo il cuore nella speranza. Non lasciamo che i nostri cuori siano turbati, siano sottosopra, ma incontriamo il Risorto sulle strade del mondo, e Lui camminerà con noi! Dico queste parole -ha concluso l’Arcivescovo Benoni Ambarus-pensando in modo particolare alle persone che stanno vivendo un deficit di speranza in questa fase della loro vita: difficoltà di ogni genere, povertà, disoccupazione, migrazione, carcere, malattia, solitudine!”



L’arcivescovo, che ha scelto il motto episcopale ” Ha messo tutto quello che aveva!”che racconta della vedova del Vangelo, ha ringraziato per la presenza, la pazienza. “Grazie -ha aggiunto- per ciò che da oggi insieme vivremo e affronteremo, ospitandoci gli uni gli altri a partire da un ascolto reciproco!”.Nell’omelia l’Arcivescovo aveva trattato del tema dell’accoglienza, commentando una lettura dal Vangelo Secondo Luca ”…Cristo in noi, speranza della gloria che noi annunciamo, dice san Paolo- ha detto mons Benoni Ambarus- è Cristo che desideriamo rendere presente nel mondo, e ospitando gli uomini e le donne di oggi nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, favorire l’incontro tra loro e l’Ospite divino”.La celebrazione era stata preceduta dal saluto di benvenuto dell’amministratore diocesano don Angelo Gioia e da una breve cerimonia di inizio del ministero episcopale, con l’accoglienza da parte del capitolo cattedrale in piazza del Sedile fino al Duomo.Alle celebrazioni hanno compartecipato, tra gli altri, Mons Davide Carbonaro e Salvatore Ligorio, Rocco Pennacchio e Biagio Colaianni. Giorgio Bertin vescovo emerito di Gibuti, Renato Tarantelli vescovo ausiliario di Roma,Vito Piccinonna di Rieti, Piero Fragnelli di Trapani. Monsignor Ambarus in mattinata si era recato nella casa circondariale di Matera, poi alla Casa di riposo “Brancaccio’’ e alla mensa dei poveri “Don Giovanni Mele’’ . Domani sarà a Irsina , alle 11.00, per la celebrazione della Messa con la comunità locale, nel pomeriggio la visita alla casa di riposo “Mons Delle Nocche’’ , poi l’incontro in piazza Garibadi con le istituzioni locali. . Monsignor Benoni Ambarus, per tutti “don Ben”, vescovo ausiliare di Roma per l’Ambito della diaconia della carità, nato in Romania nel 1974. Ha studiato in seminario a Roma. E’ il primo vescovo straniero in Italia per la pastorale italiana e primo vescovo straniero diventato italiano. Lo scorso 28 marzo ha, infatti, giurato da cittadino italiano nelle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.



IL SALUTO DELL’AMMINISTRATORE DON ANGELO GIOIA

Indirizzo di saluto a S. E. Mons. Benoni Ambarus

Inizio ministero pastorale – Matera 19 luglio 2025

Eccellenza Reverendissima, abitando intimamente i nostri cuori ci diciamo reciprocamente un profondo e sentito benvenuto. Glielo dice il cuore di una chiesa che, mentre ringrazia il Signore per aver incontrato lungo il suo cammino il suo predecessore mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, riconosce in lei l’inviato del Santo Padre Leone XIV venuto qui in mezzo a noi per servire e amare in obbedienza il suo nuovo gregge. Per questo oggi a far festa con noi e per lei c’è la chiesa tutta, qui rappresentata da figure significative quali quella di Sua Eminenza il card. Feroci, l’Arcivescovo Metropolita e Presidente della nostra Conferenza Episcopale di Basilicata, gli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, il nostro presbiterio, gli altri confratelli sacerdoti qui convenuti, i religiosi e religiose, i diaconi permanenti con le loro famiglie, i seminaristi, i suoi familiari, i suoi amici e collaboratori, i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, i gruppi ecclesiali, e l’intera comunità diocesana qui presente o collegata attraverso la diretta televisiva.

Carissimo padre, è la sua nuova chiesa di Matera-Irsina che dal 18 giugno scorso ha “custodito il tempo e lo spazio che ci separava da questo nostro incontro” con la preghiera e l’affetto che già in diverse occasioni le ha riservato e dimostrato. Ma è altrettanto intenso il bene che sin da subito lei ci ha manifestato attraverso gesti, parole, attenzioni: il tutto impreziosito da una edificante discrezione.



Questa chiesa, sposa di Cristo, vede in lei quell’amico dello Sposo e quel pastore che, con una bella spiritualità incarnata, animato profondamente da carità pastorale, capace di vicinanza e attaccamento alla terra in cui è stato mandato, l’aiuterà a vivere e amare sempre di più il Cristo servo dell’umanità.

Ci affideremo alla sua capacità di saper tessere trame comunionali profonde e umane con ogni singolo presbitero, tra presbitero e presbiterio, tra presbiteri e laici. Ci aiuti a motivare e a maturare una crescente partecipazione di tutti alla vita attiva della diocesi attraverso gli organismi di partecipazione, la collaborazione con gli uffici, la formazione personale finalizzata al servizio responsabile di tutta la chiesa, la valorizzazione dell’interparrocchialità e dell’interdiocesanità. A lei starà a cuore la cura e l’accompagnamento paterno dei preti giovani, la cui formazione iniziale nel seminario, oggi più che mai, necessita di sostenersi con quella nel ministero sacerdotale, puntando prioritariamente a rafforzare i vincoli sani della comunione e della fraternità.



Insieme a lei, raccogliendo l’eredità del Sinodo diocesano e universale insieme alle altre chiese di Basilicata, affinché possiamo percorrere la via missionaria dell’evangelizzazione, dell’ascolto, del dialogo, del discernimento come popolo di Dio al fine di far nostre poche ma essenziali scelte profetiche. Questa decisa spinta al senso e all’azione missionaria di tutti sarebbe bello poterla costruire insieme anche attraverso incontri e confronti con chi non pratica una vita cristiana e chi la pratica senza motivazioni profonde. Insieme potrà essere importante leggere l’attuale contesto religioso in cui una pastorale di conservazione può segnare un regresso dei cristiani e delle comunità. valore questo molto sentito tra la nostra gente e molto caro a lei.

Conoscendo quanto il sentimento caritativo abiti nei cuori della nostra gente e tocchi particolarmente la sua affezione e attenzione pastorale, sarà sicuramente decisivo puntare in maniera convinta su di esso per assumerlo come dimensione ministeriale da parte di tutti, per porgerlo come vangelo di vita e di speranza alle fasce della popolazione più anziana, più fragile e disperata.

Nel solco di una chiesa sinodale proveremo a creare occasioni di formazione in cui laici e presbiteri, religiosi e religiose, giovani e adulti insieme assumano la forma mentis di una chiesa capace di offrire a tutti il vangelo della fraternità e la bellezza del bene e della casa comune. Le nostre comunità, per il forte senso di appartenenza e di identità e sensibili alle persone fragili e vulnerabili, potranno con lei potenziare reti territoriali animate da spirito di servizio gratuito e disinteressato, a partire da un rinnovato protagonismo delle coppie e delle famiglie, dalla valorizzazione di tutto quel mondo di professionisti che con le proprie competenze possono animare evangelicamente i diversi ambiti di vita e di lavoro. Un’attenzione fatta di prossimità e di cura va riservata agli insegnanti e al mondo della cultura con il quale condividere l’affascinante mondo dell’educazione giovanile da responsabilizzare verso i più anziani, i più piccoli, i propri coetanei, le proprie famiglie, la vita sociale e politica.

Infine, ci sta davanti tutto il cammino da intraprendere come diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, chiese sorelle unite sotto la guida di un unico pastore. Mentre esprimiamo la più profonda gratitudine a Mons. Caiazzo per essersi speso sin dall’inizio senza riserve, siamo consapevoli che la specifica caratterizzazione di entrambe le diocesi richiederà un processo lungo di armonizzazione, che potrà trovare però nella conoscenza reciproca di tutti i presbiteri e nell’amicizia fraterna un fattore decisivo. La sua giovinezza sacerdotale ed episcopale, la sua dinamicità, il suo cuore pastorale animeranno in tutti noi la speranza che questo processo si possa svolgere insieme e gradualmente in un tempo più disteso, da vivere nel discernimento e secondo lo stile della conversazione nello Spirito.



Concludo questo mio saluto ancora con le parole inviateci il giorno della sua elezione: “Fortifichiamo le mani infiacchite e rafforziamo le ginocchia vacillanti” (Is 35,3); il mondo di oggi ha un grande bisogno del lievito e del sale della Chiesa, della nostra collaborazione con tutti”. Con lei e attraverso di lei chiediamo allo Spirito di trasformare in azione di grazie tutti quei pensieri, desideri e bisogni che albergano nei cuori di tutti noi. Insieme a lei vorrei anche ringraziare tutti coloro (e non sono pochi) che, con profondo spirito di accoglienza e ospitalità e facendo tutto il possibile, hanno servito la nostra chiesa consentendo la partecipazione e la presenza a questo solenne momento celebrativo.

Eccellenza carissima, voglia accettare ora questi due segni (la croce pettorale e l’anello) che esprimono la gratitudine del nostro presbiterio per la disponibilità a servire con amore e fedeltà evangelica la nostra chiesa. E invochi su tutti noi quelle benedizioni che dal suo cuore di padre potranno far vivere in ciascuno di noi la gioia di sentirci una sola famiglia. Grazie.

Don Angelo Gioia



Omelia del 19/20 luglio 2025 – Inizio ministero Episcopale

L’ospitante che diventa ospitato. Potrei riassumere così la prima lettura ed il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi.

Abramo siede all’ingresso della sua tenda nell’ora più calda del giorno, e vive l’incontro con i tre uomini. Si prodiga tanto per accoglierli, offre loro cibo e nutrimento, vive la loro presenza come un dono per sé e la propria famiglia. Il risultato finale è che il vero beneficiato invece sarà proprio lui e sua moglie Sara. I tre uomini gli promettono ciò che lui aspetta da tanto: una discendenza, un futuro del proprio clan familiare! Ed è quello che lui aspettava dal Signore: una discendenza. Non esiste accoglienza vera senza una fecondità reciproca! Mai l’accoglienza vera è unidirezionale; se così fosse, non è vera accoglienza ma una certa disponibilità propria, un potere di fare delle cose verso l’altro, dove la vita non si moltiplica, ma solo conservata e prolungata. Inoltre, il dono che riceve Abramo è una promessa serena di futuro: Avrai una discendenza, avrai un futuro, ed io ti custodirò nella vita!

Nel Vangelo di Luca invece, abbiamo la situazione di due sorelle che accolgono il Signore Gesù insieme ai suoi. Gesù va verso Gerusalemme, è stanco del viaggio ed ha necessità di rigenerare le sue forze. Entrando in casa loro, le sorelle attivano due atteggiamenti, due modi di ospitarlo. Marta è consapevole che le esigenze materiali siano una concretizzazione del suo amore per il Signore: hanno bisogno di mangiare, di nutrirsi. E si mette a fare le cose. La sua ospitalità si declina in cose concrete e pratiche quindi; che sono tante, troppe, e non le rimane più spazio ed energia per altro. Lo fa perché l’ospite deve avere il meglio, e sentirsi a suo agio.

Maria invece sceglie un altro registro per ospitare Gesù: si siede ai suoi piedi e assorbe ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo del Signore. Potremmo dire che a Marta piace fare le cose per il Signore, mentre a Maria piace il Signore. La prima nutre dolcemente Gesù con tutto ciò che riguarda l’ospitalità, mentre Maria si nutre di Gesù e della sua dolce presenza.

Sembra, dal modo in cui reagisce Marta, che sia necessario prendere una posizione radicale: schierarsi con lei o con Maria. Non t’importa? Non ti curi? Non ti curi di me? Ed io, che mi sto stancando per te? Non mi vedi, non mi pensi? Dì a mia sorella di dividere queste incombenze con me così dividiamo anche lo stare ai tuoi piedi ed ascoltarti. Un po’ per uno…fa bene a tutti!

Il Signore non si sfila da questa domanda: certo che m’importa, Marta! Certo che m’importa! M’importa che sei sola! Ma…devi sapere che la necessità è una sola: ascoltare Dio! Il resto è contorno! E la necessità è che tu ti sieda e ti faccia ospitare da me, non io da te.



La tua stanchezza, il tuo affanno della vita, la tua solitudine, il tuo scoraggiamento, non vengono eliminati semplicemente perché fai meno cose con l’aiuto degli altri, bensì dal deporre la tua vita ai miei piedi. Vivi nella misura in cui mi ascolti; perché diventi lentamente ciò che ascolti da me! Se non lo fai, continuerai ad agitarti nella vita, ad “invadermi” quasi con le tue opere, ma non riposerai veramente. Anzi, più che ospitare e servire me, lasciati ospitare e servire da me; solo così potrai sperimentare il mio amore per te.

Perché qui non si tratta di compiacermi, di meritare il mio amore attraverso le cose che fai per me, come se dovessi pagare il mio amore e la mia stima, bensì di immergerti nella relazione con me che ti rigenera nella vita!

Ecco carissimi, cosa dice a noi come Chiesa di Matera-Irsina questa Parola, il giorno in cui il Signore ci ha radunati insieme ed oggi mi chiede di iniziare il cammino di servizio come vostro vescovo e pastore? Mi sembra che tre siano gli atteggiamenti spirituali ed ecclesiali da coltivare:

Primo. Ricordarsi che ogni volta che ospitiamo il Signore, in realtà è Lui che desidera ospitare e rigenerare noi con la sua presenza e fecondità. Lui accetta l’ospitalità solo come pretesto per poterci incontrare: l’ospitato è il vero ospitante! Perché conosce la nostra solitudine, le nostre stanchezze, amarezze, il nostro bisogno di essere amati innanzitutto, e poi il bisogno di amare! E queste stanchezze e solitudini non si superano tanto perché i nostri fratelli e sorelle ci soccorrono, bensì piuttosto se abbiamo il coraggio di sederci anche noi! Siamo creati per “riposare” innanzitutto nella relazione profonda con il dolce Signore, nostro Ospitante!

Due. A noi non ci accomuna un fare ecclesiale aggrovigliato e confuso, ma la calma delle relazioni corte e profonde, fatto di appartenenza al Signore, di sguardi di accoglienza del mistero dell’altro. Un essere Chiesa dalle relazioni riposanti, dove poterci sentire accolti, rigenerati, rinati nella speranza per la vita. Dei discepoli quindi che più si lasciano “ospitare” dall’amore del Signore, più diventano essi stessi capaci di ospitare gli altri.



Tre. Benedetta l’ospitalità ecclesiale dei discepoli! Benedetta la vita vissuta ad ospitare gli altri, perché solo in questo modo annunciamo a tutti l’Ospite divino! E più le persone sono lontane da lui, più sono stanche e sole, più sono povere di pane, di relazioni, di cultura, di lavoro, più vanno accolte nelle nostre tende per essere rigenerate. Perché così a loro viene annunciato attraverso la nostra vita l’Ospite divino che rigenera, mentre a noi viene data, attraverso loro, la fecondità ulteriore della vita e della vita di grazia!

Per concludere, è Cristo in noi, speranza della gloria che noi annunciamo, dice san Paolo, è Cristo che desideriamo rendere presente nel mondo, e ospitando gli uomini e le donne di oggi nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, favorire l’incontro tra loro e l’Ospite divino.



Saluto a fine Messa 19 luglio – Matera

Potrei dire “sarò breve” ma…non lo dico. Bensì dico: “sarò banale”. Nel senso che tante volte nella vita sono le cose semplici il nostro pane quotidiano, la nostra parte principale di vita. E si, sarò banale! Perché nulla di straordinario voglio aggiungere a questa celebrazione, nulla di fuori luogo voglio dire, eccetto la sottolineatura della bellezza nella semplicità. Che è dire, grazie, fiducia, speranza.

Dico grazie innanzitutto. Grazie al Signore! Perché la mia storia è stata, mi rendo conto sempre di più, pavimentata dalla sua bontà per me. Grazie al nostro Santo Padre, Leone XIV per la sua fiducia e la sua paterna attenzione e la nuova missione che mi ha affidato e che oggi inizia insieme a tutti voi, caro Popolo di Dio che abita nella Diocesi di Matera-Irsina.

Celebro e rendo lode al Signore per la sua bontà nel darmi vita, nella mia storia familiare – con i genitori e nonni che oggi sono in cielo, i tanti fratelli e sorelle, nipoti, cognati e cugini, di cui oggi sono presenti una buona parte, e che ringrazio per la loro presenza discreta ed esemplare nella mia vita, nelle persone che mi hanno affiancato e sostenuto, nelle tappe della formazione, diaconi, consacrati e consacrate, sacerdoti, vescovi, e cardinali; non mi metto a fare i nomi altrimenti facciamo notte, e già voi che state fuori sulla piazza siete stati messi alla prova☺. La bontà del Signore si è manifestata ulteriormente nel considerarmi degno di fiducia con la chiamata al ministero presbiterale ed episcopale poi, e attraverso le comunità che ho avuto l’onore di servire.

Ringrazio il Signore per tutte le persone ferite che ho potuto incontrare, ascoltare, sostenere, aiutare: poveri, emarginati, rom, migranti, carcerati, malati. Per il dono immenso ricevuto attraverso i racconti delle loro storie, la testimonianza della loro fede e speranza, le lacrime che mi hanno permesso di asciugare, il passo in più di vita che abbiamo fatto insieme, loro nella propria vita ed io nella mia insieme a loro.

Ringrazio tutte le persone che sono arrivate qui, da Roma e da vari luoghi per questa celebrazione e per coloro che sono unite attraverso i vari canali di comunicazione.



A Roma mi presentavo come romeno romano, e poi col passare del tempo, sempre più romano che romeno… Ma ora, chi sono io? I Santi Patroni della nostra Arcidiocesi, a cui affido il mio ministero episcopale, sono Maria Ss.ma della Bruna, S. Giovanni da Matera, S. Eufemia e s. Eustachio. Quest’ultimo, generale romano, si è distinto anche nelle guerre di conquista dei miei antenati nella…Dacia, l’attuale Romania. Oggi è arrivato il loro pronipote eh!  Arrivato carico di gratitudine per la vostra accoglienza; e non per conquistare ma per servire, con la fiducia che Popolo e Pastore possano condividere insieme i doni divini, ed edificare il Regno di Dio in questo nostro mondo, così bisognoso di vedere semi di pace, di riconciliazione e di amore autentico.

Carissimi, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo momento; nei giorni scorsi dicevo al telefono a don Angelo Gioia e agli altri sacerdoti: vi sto facendo fare gli straordinari per questa celebrazione! Si, sento e ho visto che gli straordinari sono stati fatti e vissuti da tutti, a cominciare dai sacerdoti, dalle istituzioni e da tutti voi. Grazie per la vostra accoglienza, grazie per la preghiera che avete fatto, e dalla quale mi sono sentito avvolto come da un caldo e dolce abbraccio spirituale!

Sono pieno di fiducia che la bontà e la fedeltà del Signore non ci abbandonano! Sono pieno di fiducia che il Signore guiderà i nostri passi in questo nostro tempo complesso e pieno di sconvolgimenti, che il nostro amato papa Francesco ha definito come un cambiamento d’epoca! Dio è il Signore della storia e noi siamo chiamati a collaborare all’edificazione del Suo Regno, di cui la Chiesa è germe e riflesso concreto in mezzo agli uomini e alle donne del nostro tempo!



Siamo sale e lievito del Regno; il Signore è il costruttore ed il suo progetto di amore è più forte delle fatiche e degli sconvolgimenti. Non cediamo alla rassegnazione ma ancoriamo il cuore nella speranza; non lasciamo che i nostri cuori siano turbati, siano sottosopra, ma incontriamo il Risorto sulle strade del mondo, e Lui camminerà con noi! Dico queste parole pensando in modo particolare alle persone che stanno vivendo un deficit di speranza in questa fase della loro vita: difficoltà di ogni genere, povertà, disoccupazione, migrazione, carcere, malattia, solitudine!

Il motto episcopale che ho scelto è: Ha messo tutto quello che aveva! Che racconta della vedova del Vangelo. Ma in realtà il Padre ha messo tutto quello che aveva: il Figlio! Ce lo ha donato. Ed insieme al Figlio ci ha resi eredi del Regno. Anche noi dobbiamo mettere ogni cosa che abbiamo e che siamo al Suo servizio ed il Signore moltiplicherà ogni bene nel mondo!

A Maria Santissima della Bruna affido il mio ministero episcopale in modo speciale; Matera, che si sfregia del titolo di “città di Maria”, sia il luogo dove è rivolto in modo particolare lo sguardo materno di Maria; lei ci consoli e interceda per tutti noi!

Grazie per la presenza, grazie per la pazienza, grazie per ciò che da oggi insieme vivremo e affronteremo, ospitandoci gli uni gli altri a partire da un ascolto reciproco!



Matera 19 luglio 2025

+ Benoni Ambarus

Arcivescovo Matera-Irsina

Vescovo di Tricarico