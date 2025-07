Evitato incendio sulla Murgia per scoppio accidentale

Un ringraziamento alla squadra dei vigili del Fuoco di Matera, da parte del presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, per aver sedato- riporta un comunicato- un principio di incendio in occasione dello spettacolo di fuochi pirotecnici nella notte del 2 luglio. Bene.Evitati danni e polemiche…



Il comunicato stampa

Anche quest’anno, il giorno più lungo per la città di Matera, il 2 luglio, si è concluso mirabilmente con i tradizionali spettacoli pirotecnici che da Murgia Timone hanno incantato gli spettatori nelle quinte opposte dei Sassi.

Desideriamo ringraziare l’encomiabile lavoro svolto dalle squadre di volontari di prevenzione e tutela ambientale intervenute a sostegno dell’attività pirotecnica con particolare riguardo alla squadra dei VVF di Matera coordinata magistralmente dal caposquadra Faraco che prontamente hanno sedato un principio d’incendio generato da uno scoppio accidentale.

Il presidente

Dott. Bruno Caiella

—