Evento Giornata Nazionale del Paesaggio 2026: I Sassi di Matera: storia di un paesaggio in continua evoluzione

Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e l’Archivio di Stato di Matera promuovono l’iniziativa I Sassi di Matera: storia di un paesaggio in continua evoluzione, dedicata alla conoscenza e all’approfondimento delle trasformazioni storiche e urbanistiche del Rione Sassi.

Presso la sede di servizio della Soprintendenza ABAP della Basilicata, situata nel complesso del convento di Sant’Agostino, sarà presentata una narrazione delle trasformazioni di uno spazio urbano del Sasso Barisano, attraverso proiezioni ed esposizione di fotografie storiche e aeree, a cura dell’arch. Biagio Lafratta e del personale della Soprintendenza. Al termine è prevista una visita con osservazione diretta dei luoghi, con due turni programmati alle ore 10:00 e alle ore 12:00.

Presso la sede dell’Archivio di Stato di Matera sarà inoltre allestita un’esposizione di materiale fotografico proveniente dal fondo Genio Civile, che documenta la radicale trasformazione urbanistica della città, lo spopolamento e la successiva salvaguardia dei Sassi in rapporto alla pianificazione dei nuovi rioni.

Il percorso di visita potrà avere inizio da una delle due sedi, a scelta dei visitatori.

Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In base all’affluenza potranno essere previsti ulteriori turni di visita.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.